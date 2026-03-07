哈梅内伊被清除，解读伊朗体制走向的密码



在2016年同时选举四年任期的伊斯兰议会议员290名和八年任期的专家会议议员88名的总选中，伊朗的年轻人举着写着“30+16”的牌子进行竞选活动。意思是要在伊朗政治中心地首都德黑兰选区，将所有改革派候选人全部选上。看到这种企图让30名相当于韩国国会的伊斯兰议会候选人和16名有权选举或弹劾最高领袖的专家会议候选人无一遗漏全部当选的大胆举动，我当时认为这简直是天方夜谭。



这也难怪，因为伊朗与韩国不同，由担任选举管理委员会角色的宪法监护委员会对候选人进行审核，任何被认为言行稍有不符伊斯兰体制的改革派人士都不可能参选。



宪法监护委员会由最高领袖任命的6名伊斯兰法专家，以及最高领袖任命的司法部长推荐、议会同意的6名精通伊斯兰法的普通法专家，共12人组成。他们主管伊朗所有的选举，改革倾向的候选人要通过审核简直是难如登天。



哈梅内伊的孙子、最近被提及为最高领袖候选人之一的哈桑•哈梅内伊也在2016年专家会议候选人审核中落选。作为改革倾向的神职人员，受到年轻人支持的哈桑•哈梅内伊对审核结果提出抗议，并要求告知原因，但宪法监护委员会答复称没有告知的法律义务。随后补充说，曾发短信通知他前来接受审核，但他没来。对此，哈桑•哈梅内伊表示从未收到过这样的短信，宪法监护委员会则坚称已发送短信，就此结束了对话。



在改革派候选人如此难以参选的情况下，说要选出所有勉强能够参选的人，这话实际上毫无现实感。这也是我摇头的原因。然而，伊朗的年轻人令人惊讶。选举结果是30+15！在最后一个票箱打开之前，还是30+16。



为了驱逐强硬派政治人物和保守神职人员，他们利用Telegram和WhatsApp积极支持国营媒体很少报道的改革派候选人，取得了惊人的结果。他们给了阻挠年轻人支持的候选人参选的宪法监护委员会一个教训，为了防止强硬派掌权，将选票投给了不为人知的温和派或改革派。



2015年7月伊朗与美国及联合国安理会常任理事国加德国达成的核协议，实际上是史无前例的2016年“30+15”结果的驱动力。然而，2018年5月8日，美国废除核协议并重启对伊朗的极限施压制裁，导致改革派无法向国民兑现其承诺的经济和社会发展。即使美国和以色列高喊政权更迭，将伊朗所有强硬领导层逼入绝境，2016年“30+15”所蕴含的希望也绝无可能复活。即便外部势力高唱民主与人权实现了政权更迭，外部势力扶植的领导班子又怎会为伊朗人民赴汤蹈火、大公无私呢？绝无可能。



1951年议会民主选举产生的摩萨台首相，被美国中央情报局（CIA）和英国军情六处（MI6）通过亲信政变推翻，为穆罕默德•礼萨•巴列维（伊朗末代国王）沙阿夺回了王权，而沙阿（Shah，波斯语，意为国王，在中文文献中又简称为沙）则竭力维护美英的利益。因外部势力介入而改变流向的悲剧历史会重演吗？此刻，德黑兰正在燃烧。

