美军C-5等5架大型运输机集结乌山基地，连夜装货

5日，京畿道平泽市乌山美国空军基地。将近晚上12点的深夜，这里是一片忙碌动向。基地内的跑道和停机坪上到处都是大型运输机。一架美国空军拥有的最大规模C-5“银河”和两架C-17“环球霸王”等在跑道附近并排展开。6日凌晨，这里又出现两架C-17运输机。虽然韩美从9日起将举行“自由盾牌”联合军演，但共有5架美军大型运输机集结在乌山空军基地实属罕见。有分析认为，随着美国和伊朗战争的扩大，有人担心会演变成持久战，而美国战略运输机同时在乌山空军基地展开，驻韩美军兵力即将抽调到中东。实际上，5日晚至6日下午，乌山空军基地陆续捕捉到了驻韩美军准备运输电力的情况。部分运输机往返于基地内的跑道和停机坪进行货物装载工作。在运输机旁边的停机坪上，还发现了看似“爱国者”拦截导弹发射台的装备。据悉，此前在全北群山基地等其他美军基地的“爱国者”发射台被移动部署在乌山基地。外交部长官赵显6日在国会外交统一委员会全体会议上被问到“是否就从中东抽调驻韩美军‘爱国者’一事进行协商”时，回答说：“据我所知，军方之间正在紧密协商。”对于“驻韩美军兵力是否也在移动”的提问，他表示：“据我所知，不是。基本上两国军方正在就战略资产的展开进行紧密协商。”驻韩美军也表示：“出于作战安全考虑，不会提及特定军事能力、资产移动和重新部署或潜在重新部署的可能性。”尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com