三星电子发布家电50年创新史视频 预热“国际消费电子展2026”

三星电子于25日发布了一则家电主题的预告视频，为即将于明年1月在美国拉斯维加斯举行的全球最大信息技术和家电展览会“国际消费电子展2026”预热。视频内容梳理了过去50多年家电产品的变迁。这是三星电子首次在国际消费电子展前夕制作并对外发布家电相关预告视频。视频中出现了1980年搭载微电脑芯片的空调、1982年配备显示屏的多功能微波炉、1985年应用语音引导功能的冰箱等过去的创新家电产品。同时，也介绍了2018年搭载语音助手“Bixby”的家电以及近期基于人工智能（AI）的家电功能。此前，三星电子于19日通过新闻室和YouTube发布了另一则梳理电视产品演变过程的预告视频。该视频展现了从1975年发布的“Econo TV”开始，包括阴极射线管彩色电视、液晶显示器（LCD）、发光二极管（LED）电视、量子点发光二极管（QLED）电视、微型红绿蓝三原色发光二极管（RGB）显示技术等电视产品的技术演进历程。三星电子计划在国际消费电子展开幕前两天，即明年1月4日，在拉斯维加斯永利酒店举办名为“The First Look 2026”的家电新品发布会。本次活动主题为“你的AI日常生活伴侣”，并将持续至7日，期间将进行产品展示及相关论坛等配套活动。三星电子表示：“三星人工智能家电正面临又一次转折点。我们计划在本届国际消费电子展上，推出能更深入理解用户日常生活、显著提升生活价值的差异化体验。”李栋勋记者 dhlee@donga.com