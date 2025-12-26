韩美核潜艇协议……朝鲜公开战略核潜艇发起挑衅

朝鲜国务委员会委员长金正恩25日表示，将韩国核动力潜艇的推进视为“必须应对的安全威胁”，并公开了比美国主力核潜艇弗吉尼亚级更大的战略核动力潜艇（SSBN）。这是金委员长首次对韩美间的核潜艇开发协议直接作出反应。有分析认为，朝鲜接连进行武力示威，包括完成被评价为对美国核武力完结的“最终兵器”——朝鲜版SSBN等，核潜艇将成为动摇东北亚局势的新变数。朝鲜中央通讯社25日报道称，金委员长在对8700吨级“核动力战略导弹潜艇建造项目”进行现场指导时表示，“应首尔请求与华盛顿达成的韩国核潜艇开发计划，将引发朝鲜半岛地区的不稳定”，是“侵犯我国安全与海上主权的攻击性行为”。在韩美于23日至24日就推进核动力潜艇相关单独协议达成一致的消息传出次日，公开金委员长的言论，意在展现对韩、对美敌对信息。金委员长威胁称，“当敌人触碰我们的战略主权安全时，必将付出代价，如果企图进行军事选择，将遭到无情的报复攻击”。他同时再次确认了拒绝无核化的立场，称“进一步强化作为绝对安全保障的核盾牌，并巩固其不可逆转的地位，是我们这一代崇高的使命”，“我们党与共和国政府通过核武力构成保障国家永久和平环境与绝对安全的决心不会改变”。统一部相关人士分析称，“我们注意到这是金委员长首次提及核潜艇相关问题”，“此次视察虽是对美国核动力潜艇进入釜山港的回应，但从内容看，重点在于强调其自身核潜艇开发的正当性并对外宣示”。朝鲜国防省发言人当天在谈话中谴责美国核潜艇“格林维尔号”进入釜山港是“加剧朝鲜半岛和地区军事紧张、导致局势严重不稳定的行为”。与3月首次公开时仅暴露“朝鲜版SSBN”部分船体不同，时隔9个月公开近乎完成的船体，被解读为在明年年初第九次党代会前夕，向内外展示核潜艇建造成果。有观测认为，朝鲜版SSBN可能在明年下水，并在3、4年内实现实战部署。与韩国计划在2030年代中期确保核潜艇相比，朝鲜的核潜艇战力化能否提前数年实现，备受关注朝鲜媒体24日报道称，朝鲜导弹总局在金委员长参观下，在东海海域试射了新型远程防空导弹。申娜莉记者、尹相虎军事专门记者 journari@donga.com、ysh1005@donga.com