“军工特使”姜勋植本周将前往阿联酋进行推销

据多名政府消息人士9日透露，总统秘书室长姜勋植将于本周访问中东军工出口核心国阿联酋。自10月17日被任命为战略经济合作特使后，姜勋植一个月内继波兰、罗马尼亚、挪威之后，将展开第四个国家阿联酋的韩国军工外交。据悉，上个月在庆州亚太经合组织（APEC）峰会期间，姜勋植还与印度尼西亚外交部长及加拿大总理办公厅主任等进行了非公开的军工磋商。预计此次访问期间姜勋植将与阿联酋王储哈立德·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬再次会面。据悉，姜勋植上个月底与为参加亚太经合组织会议访韩的哈立德在庆州单独进行了面谈。阿联酋下周将举行中东最大规模的航空产业展示会迪拜航空展。阿联酋2022年与韩国签订约4万亿韩元的中程地对空导弹“天弓-2”的出口合同，对引进国产超音速战斗机KF-21等表现出浓厚兴趣。今年4月，两国空军还签署了《关于KF-21全面合作的意向书》。据悉，姜勋植10月30日与印尼外长苏吉约诺面谈时强调，要顺利推进共同开发及采购KF-21的事业。印尼决定共同开发KF-21后引进48架这一机型，最近正在权衡引进土耳其、中国、法国等其他国家的新型战斗机。KF-21的开发及销售在韩国军工成果中占很大一部分，因此政府计划说服印尼方面。据悉，印尼总统普拉博沃将于12月访问韩国。朴训祥记者、申圭镇记者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com