韩国史上最佳出口业绩不能令人开心的原因



最近，韩国出口连日不断刷新最高业绩。韩国出口的华丽成绩是由迎来超级周期（超繁荣期）的半导体引领的。半导体在上个月的总出口额中占比26.4%。半导体在韩国出口中的贡献度超过了四分之一。如果考虑到10年前同一时期还不到现在一半的11.5%，增长势头令人吃惊。在困难的经济条件下，半导体的活跃固然值得庆幸，但出口的好消息并不令人开心。这是因为被最大出口数值所掩盖的根基制造企业萎靡不振。虽然整体出口有所增加，但汽车及汽车零部件、钢铁等部分品种的出口比一年前减少了10%至20%。



制造业危机不仅仅是今年下半年正式进行结构调整的石化或钢铁的问题。本月出口比一年前锐减18.9%的汽车零部件产业也在悄无声息地“化脓”。记者最近见到的一名韩国汽车零部件制造商代表透露，由于中国产的廉价攻势，周边零部件公司正在倒闭。因为，企业逐渐使用低廉的中国产零部件代替国产零部件生产汽车。表面上挂着韩国品牌，但内心却充满了中国产零部件的“外壳韩国制造”悄然扩散。在这种情况下，韩国零部件公司被廉价中国产零部件挤压，减少了活计。



遗憾的是，政府和中小企业未能及时应对中国产低价攻势。本应该不断努力提高国内中小企业产品的成本竞争力的。受到美国关税攻击后才发现，此前出口市场未能实现多元化，实在令人痛心。虽然最近有评价认为，在东南亚和欧洲很好地挽回了对美出口的减少，但能持续多久还是个疑问。在产业现场，企业们表示只是用临时手段填补了对美出口的漏洞而已。



作为韩国经济基础的制造企业的衰落预示着雇佣的“干旱”。在产业园区，被中国产品排挤而未能获得订单的企业纷纷关门，减少工作天数。由于人工智能，从美国开始出现“无雇佣增长”，勉强还在创造就业的制造业发生的危机更加令人担忧。



如果制造业倒闭，地方经济也很容易崩溃。在制造业生产基地扎根的地方，中小企业面临资金困难，滞纳率激增。今年第三季度（7月-9月）五大地方银行的滞纳率是四大商业银行的两倍以上。也就是说，别说是新投资，很多企业连贷款利息都偿还不了。如果地方资金周转不灵，雇佣减少，人口将进一步流失，经济恶化的恶性循环将更加严重。



要想拯救根基制造企业，必须培养超越低价竞争力的技术能力。很多人指出，为了中小企业的技术开发，迫切需要政府的研究开发资金支援。韩国政府有必要对因美国和中国的保护政策而对韩国企业不利的部分进行检查和改善。否则，韩国将沦落为除了半导体之外拿不出手的中国产零部件组装基地，现在迫切需要这种危机意识。如果制造生态系统崩溃，连半导体的未来都无法保证。

