美国政府部分部门叫停公布“批准韩国建造核潜艇”的“情况说明书”

韩国总统室7日就包含韩美首脑会谈结果的关税、安保“联合说明书”表示：“安保领域需要进行部分调整，正在进行磋商。”他的意思是，针对批准韩国建造核动力潜艇的表述，美国特朗普政府内有的部门叫停了公布“情况说明书”。总统室高层官员当天在会见记者时表示：“美国正在研究文件，并进一步收集意见，需要一定的时间。何时公布，还不太好说。”据悉，韩美原计划4日公布情况说明书，但美国以有必要收集相关机构内部意见为由，通报推迟公布。韩国政府认为，主导核不扩散政策的能源部等部分机构对核潜艇等存在担忧。韩国总统室官员就特朗普总统批准韩国建造核潜艇一事表示：“从讨论一开始到最后，都以是在韩国建造为前提的。”对于特朗普提及建造核潜艇的地点是美国费城造船厂一事，该官员表示：“首脑间的对话中讨论了在韩国建造核反应堆的问题。据我所知，我们也在开发和安装核反应堆。”意思是说，所推进的是美国只提供核燃料的方案。该官员强调：“我认为，因为同一次磋商了多项比重较大的问题，所以谈判到最后还有困难。为了能够耐心地让我们的立场得到落实，将继续进行磋商。”申圭镇记者、尹多彬记者 newjin@donga.com、empty@donga.com