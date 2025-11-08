三星斥资1.1万亿韩元支持880个研究课题长达12年

三星首次对外公开持续12年的未来技术培育成果。7日，三星在首尔江南区洲际帕纳斯酒店举办“未来技术培育事业2025年度论坛”。未来技术培育事业是三星于2013年在国内首次启动的民间主导型基础科学研究支援公益事业。此前该活动一直以学界为中心非公开进行，此次系首次对外公开事业成果。三星12年间累计投入1.1419万亿韩元，支持了880个研究课题、91个研究机构和约1.6万名研究人员。未来技术培育事业不仅提供实验设备与材料经费支持，还协助研究人员完成课题遴选，成果最大化及技术商业化等工作。研究人员可获得三星提供的分阶段专家指导、与产业界的技术交流以及技术创业等支持。截至目前累计有65个研究课题转化为创业项目。首尔大学生命科学系教授尹泰荣创办的“普罗蒂纳”于今年7月在科斯达克上市。普罗蒂纳作为新药研发企业，拥有超高速大规模抗体改良及性能测定平台（SPID）等自主技术。当天活动有共同民主党议员权七胜、国民力量党议员安哲秀、祖国革新党议员金善敏、改革新党议员李周映、三星电子CR负责社长朴胜熙、三星社会贡献总管社长张石勋（以上人名音译）等国内研究人员及学界领袖约400人出席。活动中国内科学技术界专家共计进行64场主题报告。此外，还举办了由三星与学界专家共同遴选的“十大潜力技术”及“基础科学领域人工智能（AI）应用”特别环节。李栋勋记者 dhlee@donga.com