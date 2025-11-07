郑秀彬再次击败“台球女帝”金佳映 誓言十年后夺冠如家常便饭

“懒惰的完美主义者。”在京畿道高阳市一家台球厅近日见到的职业台球选手郑秀彬（26岁，NH农协卡）如此定义自己。强调充分休息的她坦言自身性格略显“懒惰”。但对郑秀彬而言，休息是为将重执球杆的渴望提升至顶峰的手段。回到台球厅后，她会将球体摆放在相同位置持续训练超五小时，直至击出满意杆法。这正是连台球“台”字都不识的大学生，入门一年半后便跻身职业赛场并崭露头角的关键。郑秀彬在5日举行的2025-2026赛季职业台球女子部（LPBA）巡回赛第七站“国民幸福休息处海云台度假村LPBA锦标赛”32强赛中，经决胜局以4比3力克“台球女帝”金佳映（42岁，韩亚卡），成功晋级16强。这并非郑秀彬首次战胜金佳映。她曾在上赛季巡回赛第二站64强赛中也击败过金佳映。在率先取得25分即获胜的单局对决中，郑秀彬在12比23的极大劣势下，于第15局打出“高分连击”豪取7分，继而在第16局追加6分实现大逆转。当时晋级四强的郑秀彬表示：“因众多观众瞩目，抱着不能打出羞耻杆法的信念击球，幸运之神似乎也眷顾了我。”郑秀彬在本赛季平均得分榜上以1.025分位列第三，仅次于金佳映（1.158分）与“柬埔寨特级”斯隆•皮亚维（35岁，友利金融资本，1.039分）。她正以数据证明自己已非“潜力新星”，而是名副其实的次世代明星。郑秀彬于2019年替友人在台球厅兼职时初识台球。两年后正式投身台球运动的她回忆道：“因未接触四球式或口袋式台球，连调节击球厚度的方法都一无所知。但台球运动本身充满乐趣。”郑秀彬认为台球的魅力在于极致精细。她阐释道：“姿势稍偏或击球点细微晃动，施加于球的旋转便截然不同。按预想得分时的悸动感无与伦比。”深陷台球魅力的郑秀彬向父母立下成为职业选手的“惊人之言”后，便如痴如狂地专注其中。无数个深夜她摸黑徒步返家。除用餐与听课时间外，每日在台球厅苦练逾八小时。经历约一年时间的强化训练，郑秀彬在2022-2023赛季TS洗发水-福拉鸡LPBA锦标赛2022第三站中持外卡完成职业首秀。去年五月的团队选拔中，她更获NH农协卡邀约。曾在淑明女子大学统计学系就读时以金融界就业为目标的她，虽路径稍偏，终归得偿所愿。郑秀彬自陈的优势是身高（171厘米）。因鲜少使用球杆延长器，可始终保持击球力道与厚度的稳定性。她更将逆境中保持镇定的能力视作武器，正如对阵金佳英实现逆转一役。郑秀彬透露保持平常心的秘诀在于接纳结果的心态：“赛前必默念三句话，其一为‘即便落败亦应真心祝贺对手’。另两句属商业机密。”当台球从兴趣转变为职业，她也曾因成绩焦虑倍感压力。但见比赛服上渐增的赞助商标识，便重拾决心。郑秀彬将于7日与队友黄敏智（24岁）角逐一个八强席位。志在刷新本赛事个人最佳战绩（四强）的她坦言：“今年欲弥补短板进军决赛”，并展望道：“愿十年后能成为夺冠如家常便饭的顶尖选手。”高阳=韩钟浩记者 ﻿hjh@donga.com