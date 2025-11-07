半导体“超级周期”推动韩国9月经常收支顺差达134.7亿美元

韩国9月经常收支顺差（指在经常收支中，海外收入大于本国支出的状态）达到历史第二高水平。半导体“超级周期（繁荣期）”带动顺差规模扩大。据韩国银行6日发布的“2025年9月国际收支（暂定）”显示，9月经常收支顺差为134.7亿美元（约19.5万亿韩元）。顺差规模较8月（91.5亿美元）和去年9月（112.9亿美元）进一步扩大。按月度基准，仅次于今年6月（142.65亿美元）位居第二。以9月份为基准，创下历史最高顺差纪录。韩国经常收支已连续29个月保持顺差态势。这是自2000年以来持续时间第二长的顺差周期。今年1至9月累计经常收支顺差达827.7亿美元，较去年同期（672.3亿美元）增长约23%。韩国银行经济统计1局局长申承喆（音）表示：“1至9月累计经常收支创历史最高纪录”，“半导体进入超级周期推动出口繁荣，汽车通过向美国以外的欧洲等地区实现出口多元化也表现良好。”按项目分类，商品收支顺差（142.4亿美元）在历年9月份中仅次于2017年（145.2亿美元）位居第二。出口额（672.7亿美元）较去年同期增长9.6%，较8月（564.4亿美元）增加逾63亿美元。按通关基准统计的出口额中，半导体（22.1%）、乘用车（14.0%）、化学工业产品（10.4%）、机械类精密仪器（10.3%）、无线通信设备（5.3%）等项目较上年同月实现增长。但计算机周边设备（-13.5%）出现下滑。按地区划分，对东南亚（21.9%）、欧盟（19.3%）、日本（3.2%）等地出口表现良好，而对美国（-1.4%）出口则陷入低迷。洪锡浩记者 will@donga.com