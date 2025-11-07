韩美安保磋商会议联合声明中留有裁减驻韩美军的可能性

据悉，韩美国防当局间最高级别磋商机制——安保磋商会议的联合声明中包含了“为维持大韩民国的防御态势，将持续维持驻韩美军”的内容。但有分析认为，这一表述取代了去年韩美联合声明中“持续维持驻韩美军目前的战斗力水平”的文字，打开了裁减驻韩美军和扩大战略灵活性的可能性。据多名军方消息人士6日透露，韩国国防部长安圭佰和美国国防部（战争部）部长赫黑格塞思4日在首尔市龙山区国防部大楼举行安保磋商会议，会后制定的联合声明中写有上述内容。联合声明包含自2008年起的12年间“维持驻韩美军现有水平”的字样，但在特朗普政府第一期最后一年即2020年的联合声明中却漏掉了这一表述。后来拜登政府又新添了“持续维持驻韩美军目前的战斗力水平”的字样。但在特朗普连任后的首次安保磋商会议上通过的联合声明中，“维持战斗力水平”变成了“维持防御态势”。韩国军方消息人士表示：“据我所知，直到安保磋商会议最后阶段，韩国还在积极要求美国将‘维持驻韩美军现有战斗力水平’的字句写入声明。”但美国反对这一表述，把有关驻韩美军的字句全部被删除。分析认为，由于担心再次引发“同盟裂痕”争议，最后使用“维持防御态势”的表述，找到了韩美之间的折中点。尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com