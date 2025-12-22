柬埔寨“韩国专案组”解救一名韩国公民并抓获26名嫌疑人

警方通过派遣至柬埔寨当地的“韩国专案组”与当地警方的协作行动，在位于越柬边境蒙多基里省的一处网络诈骗窝点，成功解救出一名被拘禁的韩国公民，并抓获26名韩国籍犯罪嫌疑人。警察厅于21日表示，通过此次联合行动，成功解救出一名被囚禁在该犯罪窝点的20多岁男性。这是自上个月韩国与柬埔寨联合调查组“韩国专案组”成立以来，两国警方携手展开的第三次行动。案件始于本月2日，通过失踪报案获悉有韩国人被非法拘禁的情况。警方立即紧急派遣专案组的4名警员前往现场，对该窝点的规模、警卫部署及预计逃跑路线等进行了精密分析。但解救行动进行得非常慎重，因为该窝点距离越南边境仅50米，且出入口多达3个，稍有不慎，组织成员便可能越过边境逃逸。为此，警方综合了国家情报院等机构的国内外情报，在仔细掌握进入路径和内部结构的同时，与柬埔寨蒙多基里省地方警察厅合作，严密监控窝点周边，制定了详细的行动计划。原定于20日进行的行动，鉴于现场的紧迫情况，于18日突然提前。在发现窝点警卫正准备逃跑的迹象后，专案组立即投入40余名当地警力封锁了逃跑路线。随后，包含韩国警察在内的联合小组进入窝点内部，成功完成人员解救和嫌疑人抓捕。韩国总统李在明在社交平台X（原推特）上就此次联合行动表示：“向在陌生土地上，冒着危险和恶劣条件完成任务的所有警员致以深切感谢。”他同时强调：“今后，为根除以网络诈骗和电话诈骗为首的国际有组织犯罪，将进一步加强与各国执法机构的协作。”权九龙记者 9dragon@donga.com