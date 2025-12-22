韩美将于明年同步协商核潜艇、铀浓缩及再处理问题

韩国国家安保室室长魏圣洛将于22日访问日本东京，与日本外相茂木敏充举行会谈。据韩国总统室21日消息，魏圣洛室长将于22日与茂木敏充外相共进午餐并举行会谈。由于魏室长此前已表明将在明年外交安全优先议题中纳入韩朝关系，预计双方协调对朝政策将成为主要议题。魏圣洛室长此前访问了加拿大渥太华，旨在支持韩国企业获取规模最高达60万亿韩元的加拿大潜艇项目订单。这是加拿大海军为替代1998年从英国海军引进的4艘2400吨级维多利亚级潜艇，而推进的引进12艘3000吨级潜艇的大型项目。另据悉，魏圣洛室长于16日至17日（当地时间）访问美国华盛顿，双方商定从明年起同步推进与韩国建造核动力潜艇、铀浓缩及乏燃料再处理等相关的协商。访美期间，魏室长会见了美国国务卿兼国家安全事务助理马克•鲁比奥、能源部长克里斯•赖特等人。魏室长表示，就韩国建造核潜艇事宜，已与美国方面达成共识，将基于美国《原子能法》第91条——该条款允许美国总统批准军用核材料转移——推动韩美签订单独协定。这意味着，韩国为建造核潜艇，可能不选择修订《韩美原子能协定》，而是像澳大利亚那样推进制定针对核潜艇的单独协定，美方对此表示理解。根据韩美上月发布的关税及安全领域《联合事实清单》（joint factsheet），美国已同意批准韩国建造核潜艇，并支持韩国获取铀浓缩及乏燃料再处理权限。尹多彬记者、华盛顿=申振宇记者 empty@donga.com、niceshin@donga.com