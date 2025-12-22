27年来的最高汇率……国民年金可能会进行“外汇对冲”

距离今年外汇市场闭市日（12月30日）还有6个交易日，预计年平均汇率将创下外汇危机后28年来的最高水平。据悉，政府为了遏制这种高汇率趋势，决定在剩余时间里最大限度地保卫年底汇率收盘价。随着国民年金的大规模外汇对冲，出口企业是否参与防御战将决定年底收盘价汇率。据韩国银行21日统计，从年初起到12月19日为止，韩元兑美元的平均汇率为1421.16韩元。这比1998年外汇危机后的平均汇率（1394.97韩元）高出26.19韩元。19日一周交易收盘价为1476.3韩元，如果最近汇率趋势持续下去，今年年均汇率几乎可以确定会稳定在1420韩元左右。政府和韩国银行上周甚至放宽对外汇健全性的限制，提出了向市场提供美元的方案，但市场反应并不理想。19日小幅下降的汇率为1478.0，在20日夜间交易结束（以早晨2时为准）后，再次呈现涨势。政府为了遏制市场对汇率上升的期待，预计在今年外汇市场闭市之前会全力以赴。特别是年底汇率收盘将对美元敏感的企业和金融机构的负债比率等财务健全性产生重大影响，而且对明年上半年（1月-6月）的汇率和物价的方向性也会产生相当大的影响。去年12月30日，韩元兑美元的汇率以1472.5韩元收盘，这是自1997年底（1695.0韩元）以后27年来的最高值，引发了市场的担忧。由此，预计国民年金将利用与韩银的外汇互换，进行大规模的外汇对冲。外汇互换协议以投资时需要美元的国民年金将韩元交给韩国银行，拿走美元的方式启动。因此，不会在外汇市场直接买入，可以减少美元需求。韩国政府上月末成立包括国民年金在内的“四方协议体”，正式推进汇率稳定对策。国民年金和韩国银行本月16日决定将650亿美元规模的外汇互换合同延长一年至明年年底。韩国银行国际局长尹京洙19日表示：“国民年金和外汇互换部分已经重新启动属实。国民年金灵活地进行外汇对冲，预计随之而来的互换量将会增加。”分析认为，由于政府的压力，本周出口企业持有的美元将投放市场。18日，总统室政策室长金容范召集国内7大企业负责人召开紧急汇率座谈会，嘱咐他们迅速抛售美元。李昊记者、洪锡镐记者 number2@donga.com、will@donga.com