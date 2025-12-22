美国务卿鲁比奥举行年终记者会展现风度，两小时互动获媒体关注

古巴裔移民二代、美国国务卿马克•鲁比奥（照片）于19日面向国内外记者团举行的约两小时年终记者会成为话题。其认真倾听记者尖锐提问的态度，以及用西班牙语和英语交替长时间回答各类问题的表现，获得主流媒体评价称，这与对主流媒体怀有敌意的唐纳德•特朗普总统及其第二任期政府其他高级官员形成了鲜明对比。当天，鲁比奥国务卿在大约两小时内接受了46名记者的提问。部分记者用西班牙语向他提问。对此，他先用西班牙语回答，然后再用英语复述解释，展现了亲切姿态。鲁比奥国务卿就同日举行的俄罗斯总统弗拉基米尔•普京年终记者会的消息开玩笑说“普京总统是想掩盖我的信息”。他还向普京总统、俄罗斯外交部长谢尔盖•拉夫罗夫致以“圣诞快乐”的问候。当天，他对任何提问都未以指责该记者或其所属媒体“存在偏见”或“散布虚假信息”的方式作出回应。这与对主流媒体怀有敌意的特朗普总统在面对棘手提问时常以“虚假信息”为由攻击记者及其所属媒体的做法形成对比。《纽约时报》评价称：“鲁比奥国务卿涉及从加沙地带到日本、巴基斯坦等广泛议题的发言，以及其在持续指责和侮辱记者的政府中（难得一见的）彬彬有礼姿态，均值得关注。”不过，鲁比奥国务卿回避了“特朗普总统是否会与委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗会面”、“是否承认俄罗斯在乌克兰战争后占领的领土为俄罗斯领土”等敏感提问。鲁比奥国务卿于2010年进入参议院，主要在外交委员会活动。他曾是共和党内反特朗普人士，但在去年大选中支持特朗普总统。他与副总统J•D•万斯一同被列为2028年大选的共和党候选人。金允珍记者 kyj@donga.com