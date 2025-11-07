“韩国的下一次产业革命”，令人激动的想象



《韩国的下一次产业革命》是黄仁勋领导的英伟达公司最近制作并发布的致敬韩国视频的题目。在制造业面临崩溃危机、工作岗位减少、人才流失、连现状也难以维持的情况下，却突然说什么产业革命。更令人惊讶的是，触动这种“国爽级希望电路”的还不是别人，居然是一家外国企业。外界的视线偶尔会成为重新发现我们被遗忘的潜能的契机。炸鸡和烧啤混饮、网吧、韩流……两天一夜的时间里，黄仁勋发出的感叹指向了我们就像空气一样在日常生活中习以为常的东西。



黄仁勋预测韩国产业的复兴，并提出了自己的根据。他说：“美国虽然在软件方面具有优势，但制造业较弱，欧洲相反，制造业较强，但软件较弱，韩国同时具备了两种力量。”广泛的制造业投资组合、颇具竞争力的信息技术基础设施，再加上K电视剧、K医美等软实力支撑的韩国，是人工智能技术渗透到产业各处、起到经济发展催化剂作用的最佳条件。黄仁勋所说的韩国的优势，并不仅仅停留在半导体工程技术或防弹少年团的全球粉丝团等已经暴露出来的成就上。他看到的不是我们产业的“现在”，而是“潜力”。“韩国成为人工智能领导的可能性是无限大的”，这一评价也是因为看到了韩国此前书写的经济奇迹历史。



“韩国产业革命”这一愿景光听着就让人心潮澎湃，这是因为人们期待人工智能能够成为令人厌烦的低增长的突破口。韩国经济的潜在增长率和生育率已经连续30多年大幅大滑。特别是对于出生后一次也没有经历过高速成长的MZ世代及其后续世代来说，经济停滞和就业难成了生活中不变的常数。在这种情况下，黄仁勋首先提出革新韩国制造业现场，最大限度地提高生产效率，这是韩国绝对无法拒绝的提议。怀抱向全世界扩散人工智能雄心的英伟达，希望通过与韩国结成“人工智能同盟”打开本公司产品的销路，证明其效用。对于我们来说，人工智能革命也不仅仅是技术潮流，更可能是打开增长水流、提升增长水压、改变世代叙事的最后机会。



我不认为黄仁勋的蓝图是虚幻的，因此也不认为只要引进图像处理装置（GPU）就能自动实现相当于革命的产业大转换。因为，即使性能再优秀的人工智能芯片，如果不具备连接和利用它的人和系统，韩国制造业的陈旧体质也不会改变。在此基础上，容忍失败的组织文化、支援鼓励企业家精神复活与革新的治理、大中小企业及创业企业共同参与的开放型生态系统等，应该融合在一起。尤其是，希望政界不分朝野，在人工智能投资和培养方面优先予以照顾。最终，除了我们原有的优点之外，其他都要改变。比引进技术或资源更难的事情，是创造可以启动的社会环境。



当然，在革新的种子长期枯竭的韩国社会，并不期待所有的变化和准备过程都能一蹴而就。尽管如此，我想，以此次机会为契机，实验性创意得以生存，革新企业萌芽，引领新产业的生动的经济环境再次来到我们青年身上，情况又会如何呢? 虽然现在还是奇迹般的事情，但只要想象一下，就能暂时感受到幸福感。

