开设“透支存折”卖掉商住两用房的青年们……“举债投资”并非杠杆



韩国综合股价指数（KOSPI）在世界股市中上涨最快，再加上政府也积极劝说投资，举债进入股市的青年投资者正在剧增。“涨盘时我不能缺席”的“错失恐惧”心理强烈发动。虽然本周经历了股价暴跌的冲击，但青年层的投资热情丝毫没有减弱的迹象。



6日，KOSPI指数以4026.45点收盘，上涨0.55%。此前的3日，KOSPI创下4221.87的历史最高价，但受美国出现的“人工智能泡沫论”影响，在4、5日两天内下跌了5%以上。昨天的股价反弹是由“东学蚂蚁（散户投资者）”主导的，个人投资者连续三天接受外国投资者抛售韩国股票。



尽管市场不稳，但投身于所谓“牛市”的青年“蚁民”仍然热情高涨。还有上班族因中签概率渺茫而注销认购账户转投股市，也有青年卖掉作为婚资继承的商住两用公寓去购买股票。还有大企业职员诉苦说，开通透支存折、借钱类计投资超过1亿韩元，一个月的工资在本周暴跌的股市中打了水漂。据悉，之前在上涨行情中押注股价下跌而遭受重创的“蚁民”中，也有不少是二三十岁的青年。为投资股票而个人从证券公司借来的信用交易融资余额，在3个月内激增至近4万亿韩元。



眼下难以预测股市今后的动向。过剩的全球流动性、对人工智能革命的期待感等上升因素，和对过度的人工智能投资的担忧和美国引发的贸易战的不确定性等下降因素并存。在韩国股市，由于巨额对美投资承诺导致韩元贬值长期化，想要避免汇率损失的外国投资者有可能脱离韩国股市。



这种情况下，“挖空心思筹钱”“举债投资”等股票投资，可能会给青年群体的资产积累途径留下严重的后遗症。尽管如此，在公寓价格像阁楼一样一路上涨、首尔和京畿地区住宅交易和贷款受限、甚至放弃买房的青年们也纷纷涌入股市。就连本应警惕并进行管理的金融当局，也声称“举债投资也是一种杠杆”，助长了以借来的钱当作杠杆进行投资的方式。不管是股票还是房地产，依靠举债的投资都是危险的。政府应该停止这种负不起责任的股市拉抬行为，股市参与者们也要铭记“只在自己可承受范围内投资”的原则。

