金建希“189天的谎言”

前总统尹锡悦的夫人金建希首次承认，通过建真法师全圣培从统一教那里收到了2个香奈儿包。自今年4月检方开始调查以来，在特检调查和审判过程中，她一贯主张“从未收到过”，但189天后改口供认不讳。金建希5日通过律师团分发的声明表示，“对我的不足深表歉意。作为公职人员的配偶，本应慎重处事，却以不当处事方式让国民失望，对此我正在深刻反省”，承认了收受钱财的事实。但她表示：“不存在任何委托和代价关系，明确否认收受格拉芙项链。”此前，首尔南部地方检察厅以涉嫌从统一教方面收受2个香奈儿包和格拉芙钻石项链等财物并接受各种请托为由，于4月30日对尹锡悦夫妇在首尔瑞草区Acrobista的住宅进行扣押搜查，正式展开了调查。金建希特检组（特别检察官闵中基）在8月6日传唤金建希进行了调查，当时金建希否认所有嫌疑，称“没有收过香奈儿包等财物”。在6天后举行的拘留前嫌疑人讯问（拘捕令实质审查）中，金建希也一直坚持这样的主张，在被拘留移交审判后至今一直否认嫌疑。但金建希3日向法院申请保释，请求在释放状态下接受法院审判，提交了承认收受2个名包事实的意见书。法律界指出，在保释讯问之前，接连出现了对自己不利的法庭证词，金建希因此将战略调整为承认收受钱财，但否认代价性的方向。宋惠美记者、孙俊英记者 1am@donga.com、hand@donga.com