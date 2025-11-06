韩国军方：“如果金正恩下定决心，可以在短时间内进行核试验”

韩国军方情报部门评价说：“如果朝鲜国务委员长金正恩下定决心，朝鲜能会在短时间内利用丰溪里3号坑道进行核试验。”另外，李在明政府全面拆除对朝鲜扩音器后，朝鲜反而增加了对南扩音器，并具备随时启动体制。朝野干事共同民主党议员朴善源、国民力量党议员李成权5日在国会情报委员会进行的非公开国政监查中作出了上述表示。国防情报本部分析称：“朝鲜的洲际弹道导弹已经确保了射程达到美国本土的1.3万公里以上，到目前为止只进行了高角度发射，为了（掌握）实际射程，有可能是为了验证核心技术。”关于南北关系，国防情报本部表示：“朝鲜试图通过彻底断绝关系来巩固敌对两国化。”特别是朝鲜的对南扩音器设施虽然撤除了1个，后来又新增2个，整体数量反而有所增加。李善源称，国防情报本部报告说，“朝鲜的对韩扩音器整体上设置了40多个，一直处于启动状态。虽然自2024年11月以后中断了对韩国散发气球，但仍维持着可以散发气球的状态”。另据了解，金正恩9月出席中国抗日战争胜利80周年活动后，中国对朝出口有所增加。国防情报本部报告说：“以金正恩和中国国家主席习近平的会谈为起点，可以感觉到朝中关系全面发展的趋势。9月份中国对朝出口以年为基准增加30%，与8月份相比激增54%。”赵权衡记者 buzz@donga.com