在资本主义心脏纽约，34岁穆斯林社会主义者当选市长

被视为世界资本主义心脏和美国最大城市的纽约第111任市长，于4日（当地时间）当选为34岁的印度裔穆斯林、强左派倾向的乔兰•曼达尼民主党候选人。作为纽约首位穆斯林市长，自称“民主社会主义者”的他将领导拥有左右世界金融市场的华尔街的纽约。有评价称这是美国政治的一大变革。曼达尼当选人于当天上午2时（开票率91%）基准，获得50.4%的得票率，击败了竞争对手前三次连任州长的无党派安德鲁•库奥莫候选人（41.6%）和共和党柯蒂斯•斯利瓦候选人（7.1%）。现任纽约州众议员出身的曼达尼当选人，就在一年前还近乎“无名政治家”。但他集中攻击纽约平民的核心不满——住房费用和生活费用问题，一跃成为明星。他通过社交媒体宣传冻结租赁公寓租金、免费巴士、免费保育、对富人增税等左派公约，获得了年轻层的压倒性支持。此前，美国总统唐纳德•特朗普将他定性为“共产主义者”，并公然表示“如果他成为市长，将最小化对纽约市的联邦政府资金援助，并部署国民警卫队”。当天，曼达尼当选人在当选演讲中表明“将向被特朗普背叛的国家展示如何击败他”，预计双方冲突将进一步激化。此外，同一天举行的新泽西州和弗吉尼亚州州长选举中，民主党均获胜，有分析称特朗普总统的国政运营亮起红灯。林雨宣 imsun@donga.com