LG电子首次向印度iPhone生产工厂供应设备

据确认，LG电子已向印度苹果公司iPhone生产工厂供应智能工厂设备。LG电子向苹果公司供应用于iPhone成品生产的制造设备尚属首次。5日，印度主要经济媒体《经济时报》报道称，“LG电子向在印度运营的苹果公司iPhone生产线供应了自动化制造工艺用设备。”业界认为，由于LG电子智能工厂设备通过了iPhone生产的苛刻质量标准，未来相关订单增加的可能性很高。有评价认为，LG电子的企业间交易（B2B）业务也将获得发展动力。LG电子正将家电为中心的业务结构向智能工厂解决方案、汽车电子、暖通空调等企业间交易领域多元化发展。LG电子首席执行官（CEO）赵周完于上月在庆尚北道庆州举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人峰会上，会见了美国英特尔公司管理层，重点讨论了智能工厂解决方案合作方案等，正在加速新业务扩张。尤其是在取代中国而崛起的“世界工厂”印度取得成果，具有重要意义。全球企业为应对美国高关税风险与印度内需市场增长，正持续强化将以中国为中心的生产基地向印度转移的趋势。苹果公司也自2017年开始在印度生产iPhone，从去年iPhone16系列起，全系列产品均在印度生产。据此，有预测认为印度智能工厂解决方案市场将快速增长。另外，近期LG电子印度法人成功完成企业公开募股（IPO），并推出了印度专用家电产品线，预计将进一步加速当地业务扩张。李栋勋记者 dhlee@donga.com