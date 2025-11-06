一再出现的公共步道开放争议……“私有土地”不能成为封堵的理由



最近，首尔市江东区高德洞的一个公寓园区表示，将阻断贯穿园区通往地铁站的公共步道，禁止外人出入，从而引发了争议。有的居民主张，外部人员出入私有地段会造成损失，因此要阻止出入；附近居民则认为，以设置步道为条件得到了重建许可，事后却对他人不便视而不见是利己主义，两种意见针锋相对。



封闭公共步道的争议已经反复了好几年。2019年入住的首尔市江南区开浦洞的重建公寓在公共步道上设置了1.5米高的围墙，禁止外人出入。该园区在重建当时还以设置步道为条件，获得了容积率奖励。虽然违反了约定，但是处罚却只有100万韩元的罚款。而且这不是对关闭步道本身，而是对未经区政府许可设置设施的罚款。去年，公寓居民以阻止设置围墙的区政府为对象提起的诉讼中，居民们胜诉。法院认为，开放步道只是工程实施方工会承诺的，入住竣工园区的居民不继承其义务。



问题是，这样的争议今后很有可能进一步扩大。目前正在进行的狎鸥亭和汝矣岛重建大部分将沿着汉江大规模进行。狎鸥亭三区重建在计划阶段，就是否在地面上建设通往汉江的公共步道，经历了阵痛。因为已经出现了判例，所以即使这些园区在入住前为了进行工程而设置公共步道，入住后也很有可能筑起围墙阻止通行。如果公共步道被堵，对于普通市民来说，这些重建公寓将成为汉江周围的城墙。



每当出现这种争议时，居民们都会主张“这是私有地，公共侵害了财产权”。但重建小区的价值真的是100%属于该小区居民吗？选址对房地产价格有绝对的影响。周围有没有地铁站、学校是否近、道路是否畅通等。也就是说，用税金由公共建设和管理的基础设施对土地的价值产生巨大影响。重建也要在具备位置、有基础设施的地方才能进行。



关闭公共步道意味着特定园区的居民将垄断性地享受这种应该共同享受的价值。居民们认为安全和治安不安、步道管理费用负担等是封闭的理由，但这是政府和地方自治团体与小区居民、附近居民进行讨论后，完全可以找到解决方案的问题。另外，如果正确整顿步道的法律权利关系等制度，就可以防止设置后关闭的“装聋作哑”式“小伎俩”。



在韩国，公寓已经变成在小区内解决所有日常生活的封闭社区。不能否认，这种加高围墙排除外部人士的居住形态对韩国特有的偏好公寓现象、地区与园区间分出“等级”、甚至公寓价格急剧上涨等产生了影响。只有政府和地方自治团体尽快找到公共步道争议的解决方法，才能防止新建公寓再次回到筑起围墙的封闭社区的情形。

