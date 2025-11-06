中小企业因关税和内需不振陷入困境 企业银行逾期率15年来首破1%



中小企业专项国策银行——IBK企业银行的企业贷款逾期率在今年第三季度达到1.03%。这是自全球金融危机后的2010年第三季度（1.08%）以来，15年来的最高值。经济衰退长期化导致未能按时偿还贷款的中小企业急剧增加。五大地方银行的中小企业逾期率也在第三季度平均达到1.10%，一年内飙升0.53个百分点。国策银行和地方银行的逾期率同时突破危险警戒线1%，中小企业贷款迅速恶化的担忧日益加剧。



这如实反映出因内需不振和美国关税冲击而面临倒闭危机的中小企业现状。本就因人工费、原材料价格飙升和中国低价产品攻势而备受煎熬的中小企业，高关税更是雪上加霜。美国将适用于钢铁、铝的50%关税扩展至400多种衍生品的8月份，仅相关出口中小企业就有133家倒闭。东亚日报采访组走访的京畿道始兴市钢铁流通产业园区内，挂出租横幅关门的企业比比皆是。此处供货企业代表们纷纷诉苦：“比金融危机时更艰难”、“一周只上三四天班，却因无事可做午饭前就下班”。



靠借钱支撑的中小企业也因长期不景气和高利率纷纷垮塌。截至今年9月，向法院申请破产的企业达1666家，较去年同期增加200多家。连续三年盈利却连利息都无力支付的“僵尸”状态中小企业比重，以去年为准达18%。



更大的问题是中小企业经营环境未见好转迹象。据中小企业中央会称，中小企业展望的11月景气指数为77.5，仍远低于基准线（100）。这意味着更多企业对出口和内需景气持悲观看法。应对汇率能力薄弱的中小企业对逼近每美元1450韩元的高汇率束手无策。步入超级周期（超繁荣期）的半导体产业的暖意未能波及根基企业。



在汹涌的保护主义浪潮中，拯救作为出口支柱和就业核心的中小企业，直接关系到韩国经济的生存。政府应通过通商、税制、金融支持和扩大销路等措施，为有竞争力的中小企业暂缓危机，疏通呼吸。在僵尸企业的不良炸弹接连爆炸之前，也需通过结构调整实现软着陆。绝不可漠视身处悬崖边缘的中小企业的呼吁。

