前陆军特战司令：“尹锡悦要求：抓住韩东勋，哪怕开枪也要弄死他”

前陆军特战司令官郭种根在前总统尹锡悦涉嫌带头发动内乱案审理中作证时说：“（尹锡悦）说，抓住国民力量党代表韩东勋。哪怕开枪也要弄死他。”首尔中央地方法院刑事合议25部（部长法官池贵渊）3日审理尹锡悦案，郭种根3日作为证人出席审理，他在尹锡悦亲自讯问的过程中表示：“您（尹锡悦）点了前（时任）国民力量党代表韩东勋和部分政治人士的名字，让人把他们抓到你面前来。您还说，哪怕开枪也要弄死。”尹锡悦就去年10月1日国军日活动之后在官邸举行的晚餐，讯问郭种根：“当时不是喝了烧啤炮弹酒吗？难道没有喝很多酒吗?”“当时不是谈论时局的时候吧?”郭种根回答称：“原本我去检方时也没有说这个，您既然把话说到这个程度，那我就说说吧。”他不仅提到尹锡悦提及韩东勋名字的事实，还陈述称，“我还记得，您在不离前后的情况下还说了‘紧急大权’的话”。尹锡悦听着郭种根的陈述，还笑出了声。尹锡悦方面就郭种根的证言反驳称，“完全不是事实”。此外，因涉嫌从统一教收受1亿韩元非法政治资金而被拘留起诉的国民力量党议员权性东当天在首尔中央地方法院刑事协议27部（部长审判员禹仁成）审理的涉嫌违反《政治资金法》的第一次公审中，身穿蓝色正装和白色衬衫出席了审理。他的左胸前佩戴着写有收容号码“2961”的徽章。对于法庭提出的职业问题，权性东答称“是国会议员”。当天，与权性东关系密切的国民力量党议员尹汉洪等也出席了旁听席。权性东方面对嫌疑全面否认，说：“2022年1月在首尔市汝矣岛一家中餐馆会见了前统一教世界本部长尹永浩，但没有收受1亿韩元。”相反，尹锡悦夫人金建希特检组（特别检察官闵中基）主张：“被告人作为被称为‘尹锡悦核心官员’的5选国会议员，2021年12月29日首次会见尹永浩，对方提议对总统选举予以支援。从尹永浩那里得到了参加统一教活动、如果国家层面支援统一教，将在总统选举中提供支援的约定，并得到了1亿韩元的政治资金。”特检组表示：“该事件是政治权力和宗教团体勾结的干政行为，作为其起点被告人收受了1亿韩元。”特检组当天表示，金建希出于人事请托收受高价贵金属等的所谓“卖官卖职疑惑”事件，将于本月内传唤金建希和尹锡悦进行调查。吕根镐记者 yeoroot@donga.com