4200点大关也被突破……“人工智能死党”推动的韩国综合股指

韩国综合股价指数（KOSPI）突破4000点后，仅5个交易日就再次突破4200点。据分析，这是因为英伟达首席执行官黄仁勋和韩国企业之间的“人工智能死党”同盟，导致人们对韩国人工智能生态界的期待增大。KOSPI指数3日比前一个交易日暴涨2.78%，以4221.87收盘。自10月27日收盘价超过4000点后，仅5个交易日就超过4200点。外国人净买入8000亿韩元左右，个人和机构同时买入，带动了股市上涨。亚太经济合作组织（APEC）峰会期间，备受期待的人工智能相关企业主导了股市。三星电子股价上涨3.35%，成为“11万电子”，SK海力士股价上涨近11%，远远超过“60万力士”，市价总额突破450万亿韩元。此前，以晶片为准，每月订购90万张规模DRAM的开放人工智能首席执行官萨姆·奥尔特曼提高了半导体股价，接着借助英伟达同盟，人工智能的薰风不仅扩散到了半导体，还扩散到了电力、软件领域。由于对数据中心设备投资的期待，HD现代电子（9.08%）等电力仪器企业和LS（4.07%）等电缆企业的股价也呈现出强势。此外，计划从英伟达获得最尖端人工智能半导体布莱克韦尔的现代汽车集团软件子公司现代Autoever在“炸鸡啤酒会晤”后暴涨了近四成。洪锡镐记者 will@donga.com