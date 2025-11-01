英伟达“布莱克威尔”GPU紧缺 有钱难求成AI发展瓶颈

英伟达（NVIDIA）最新图形处理器（GPU）26万张的供应，预计将为因GPU短缺而受人工智能（AI）发展制约的韩国产业界带来喘息之机。特别是此举有望为政府主导推进的“主权AI”及各类民间AI产业注入活力，韩国AI竞争力预计将实现阶段性飞跃。英伟达GPU因全球“AI热潮”出现供不应求现象。AI专用GPU单张价格高达1亿韩元，但即便支付货款订购仍需等待数月。这源于产量有限而OpenAI、谷歌、亚马逊等大型科技企业大量扫货。美国政府基于对华遏制等安全考量实施的出口管制也产生重大影响。韩国因长期疏于AI基础设施投资，GPU数量严重短缺。不仅企业界，政府、高校等也未能确保AI研发所需基础设施，导致尖端产业全球竞争力持续衰退的忧虑加剧。海外大型科技企业至少持有数万张、多则数十万张GPU，而韩国截至2023年底官民合计仅2000张。韩国政府与企业界AI能力总和甚至不及一家海外大型科技企业。有观点指出，在韩国已错失“第一轮”AI基础模型发展机遇的背景下，当前向物理AI、推理型AI演进的发展阶段，正是重夺全球主导权的最后“黄金窗口期”。包含英伟达GPU在内的AI芯片，随着AI技术近期开始应用于机器人、自动驾驶、尖端医疗等日常生活领域，并能实现自主思考与判断推理，正迎来第二轮发展高潮。韩国通过此次大规模GPU储备，获得了在AI领域实现逆转的机遇。尤为重要的是，预计今后韩国政府以韩美中“AI三大强国”为目标推进的主权AI事业将全面提速。政府已于8月选定Naver、Upstage、SK电讯、NC AI、LG AI研究院等五个团队，启动自主基础模型研发工作。此外，随着英伟达GPU订单增长，预计将对三星电子、SK海力士的内存半导体业绩产生积极影响。英伟达向韩国供应的GPU“布莱克威尔（Blackwell）”系列搭载了两家公司的高带宽内存（HBM）3E。未来搭载于新一代GPU“鲁宾（Rubin）”的HBM4扩大供应可能性也值得期待。朴贤益记者 beepark@donga.com