郑义宣称“我是造车大叔” 李在镕说“自拍须用Galaxy”

上月30日，英伟达（NVIDIA）首席执行官（CEO）黄仁勋、三星电子会长李在镕和现代汽车集团会长郑义宣在首尔三星洞一家炸鸡店举行“哥们会晤”，三人展现了与一般全球企业掌门人形象不同的随和面貌，引发热议。黄仁勋在对话途中，将附近餐桌与家人一起吃炸鸡的孩子叫到自己的座位。李在镕和郑义宣向孩子问道：“知道我是谁吗？”孩子回答只认识李在镕，郑义宣便露出遗憾的表情自我介绍说，“我是造爸爸开的汽车的大叔。”李在镕在应店内顾客自拍请求时，看到一位顾客的手机是iPhone，便开玩笑地拒绝自拍说：“应该拿Galaxy来。”此外，需要餐具时，他亲自去柜台取来勺子和叉子，并提议“能否将炸鸡装入餐盒送给外面等候的人”，这一举动也备受关注.黄仁勋对“烧啤酒”（烧酒与啤酒混合的饮品）表现出极大兴趣。他看到旁边餐桌的自动烧啤酒调配器“烧啤塔”，笑着说“像龙卷风一样”。他亲自品尝烧啤酒后感叹“比啤酒美味数千倍”，还因觉得酒味过淡而追加倒入烧酒。市面上，三位企业掌门人用餐的菜单及穿戴的时尚单品均成为话题焦点。据流通业界透露，平日以“完售男”著称的李在镕当日穿着的外套是三星物产时尚部门Galaxy高端系列Lansmere的人造麂皮夹克，该产品在三星物产时尚部门SSF商店以正价89万韩元销售。目前在线商城SSF商店中，除S码外全款产品一日内售罄。郑义宣被确认穿着意大利奢侈品牌布鲁奈罗•库奇内利（Brunello Cucinelli）价值500万至600万韩元的鹅绒服。黄仁勋则身着博柏利（BURBERRY）短袖T恤。眼镜配饰同样引发关注。据悉，黄仁勋佩戴的是欧克利OX5140 TIE BAR 0.5款眼镜，价格约38.6万韩元。此次会面地点“Kkanbu炸鸡”的销售额呈现爆发式增长。据外卖民族与Coupang Eats等外卖平台数据显示，30日Kkanbu炸鸡主要菜单接连售罄，订单系统一度瘫痪。黄仁勋当日赠予李在镕与郑义宣的日本威士忌“白州”系列产品，也在韩国主要流通渠道出现脱销现象。李栋勋记者、南慧贞记者 dhlee@donga.com、namduck2@donga.com