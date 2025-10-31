孙兴慜助洛杉矶FC赢得季后赛开门红

挑战职业生涯第二座冠军奖杯的孙兴慜（33岁，洛杉矶FC）在“秋季足球”季后赛首战贡献关键表现，助球队取得开门红。美国职业足球大联盟（MLS）洛杉矶FC队于30日在本赛季MLS杯季后赛首轮（三局两胜制）首回合主场比赛中，以2比1战胜奥斯汀FC队。虽然在常规联赛中攻入9球的孙兴慜本场未直接贡献进攻点数，但在下半场第34分钟参与策划了队友纳坦•奥尔达斯（21岁，萨尔瓦多）的制胜进球。洛杉矶FC在上半场第20分钟凭借瑞安•霍林斯黑德（34岁）的低平传中击中对方后卫折射入网的幸运乌龙球取得领先。此后球队持续通过高位压迫不断冲击对方禁区，但均被对方门将连续扑救化解。下半场第18分钟，奥斯汀FC队中场约翰•加拉格尔（29岁，爱尔兰）将比分扳平。孙兴慜此时成为关键先生。下半场第34分钟，孙兴慜在中场得球后长途奔袭至禁区前沿，将球分给左路插上的德尼斯•布安加（31岁，加蓬）。布安加的右脚射门击中防守球员产生变线，跟进的奥尔达斯顺势垫射打入制胜球。此次进攻虽未计入助攻数据，但孙兴慜的贡献有目共睹。孙兴慜于补时阶段被替换下场。此役与布安加联袂首发的孙兴慜贡献两次有效射门，创造7次进攻机会，引领全队攻势。专业足球数据媒体《FotMob》给予孙兴慜全场最高的8.1分评分，并评选其为本场最佳球员。MLS官方在社交媒体平台X发文称赞其“始终展现存在感”。赢得系列首回合的洛杉矶FC将于3日客场再战奥斯汀FC。与三局两胜制的首轮不同，此后的联盟半决赛、决赛及总冠军战均为单场决胜。另据MLS球员工会当日发布的2025年薪金指南显示，孙兴慜以1036.875万美元（约合148亿韩元）的基本年薪位列联盟第二，仅次于收入1200万美元的“足球之神”莱昂内尔•梅西（38岁，迈阿密国际）。其年均保障报酬总额（含折算年薪的签约费及营销奖金等）达1115.2852万美元。考虑到洛杉矶FC全年总支出略超3000万美元，孙兴慜薪资约占俱乐部总支出的三分之一。韩钟浩记者 hjh@donga.com