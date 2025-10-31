李-高市首次会谈… 要好好管理"邻里间的伤口"



李在明总统和日本首相高市早苗30日下午在庆州会面，决定通过韩日穿梭外交延续友好合作基调。李在明总统强调，“韩日两国作为共同使用前院的邻居，应该进行多种合作”，高市首相也回应称，“韩国是日本重要的邻居和伙伴”。此次两国首脑的会面是高市首相就任9天后首次见面兼首次会谈，因此没有提及历史等敏感问题。



高市首相一直以来作为政治人物表现出强硬保守的举动，甚至被称为“女安倍”。她定期参拜供奉着太平洋战争甲级战犯的靖国神社，还毫不犹豫地就独岛问题发表了强硬右派言论。因此，不少人担心韩日关系改善的趋势会不会被推翻，国家安保室长魏圣洛也因此急忙访问日本，就韩日关系进行了协调。值得庆幸的是，高市早苗就任首相以来一直强调“韩日关系面向未来、稳定发展”。她在就任记者会上表示，“喜欢韩国紫菜、化妆品和电视剧”。



韩日之间虽然堆积了历史等未解决的课题，但经济安保等实质性合作的必要性很大。朝鲜与中国、俄罗斯之间的关系紧密和朝核高度化等东北亚局势比任何时候都严峻，而且美国特朗普第二届政府上台后，韩日也需要共同思考面临的挑战课题。高市早苗首相就任后立即通过修改“安保三文件”推进上调防卫费，对此很多人担心右倾化，但她也是为了应对美国提出的增加防卫开支要求。



随着特朗普第二任期的开始，韩美日前任领导人建立的“戴维营三角合作”体制的动力大幅减弱。由于特朗普总统与同盟也要先计算交易性的得失，韩日两国有时在展开竞争的同时，还要在争取美国合作的问题上携手应对。在此基础上，双方还通过稳妥管理两国关系、保持不倒退，同时冷静的努力，交流未来合作愿景，逐步建立互信。

