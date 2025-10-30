“强大的日本”的回归，比历史问题更大的难题



“现在轮到日本展示了。”



对于日本首相高市早苗就任后的韩日关系，韩国政府高级官员表示：“李在明总统不顾日本国内的担忧，在就任后立即作出了加强韩日伙伴关系的决定。”高市早苗过去曾因“部长堂堂正正地出席‘竹岛（日本主张的独岛名称）日’活动不是很好吗?”“如果放弃参拜靖国神社，对方就会得寸进尺”等有问题的发言而引发争议。因此，李在明总统在高市早苗就任首相当天紧急派遣外交安保总指挥、国家安保室长魏圣洛访问日本，这本身就被认为是委婉地传递“继续改善韩日关系”的信息。



正如韩国政府所希望的那样，目前的气氛似乎还不错。高市早苗在就任当天强调：“韩国是重要的邻国。”她还说喜欢韩国紫菜、化妆品和电视剧。定期参拜靖国神社的她还暂停了秋季礼大祭期间的参拜。10月30日在庆州与李在明总统首次见面之前，她释放积极信号，表示将继续保持“合作照常推进、在非公开渠道管理控历史等矛盾问题的“双轨”基调。



但也有人担心，相比这些历史问题，高市早苗正面提出的“强大的日本”的回归可能会成为韩日关系的雷管。她与代替公明党、积极加强防卫力量的日本维新会组成联合政府成为首相，在国会施政演说中10次提到“强势”，18次提到“安保”。从就任第一天起，她就下令重新修改3年前修改的三大安保文件（国家安全保障战略、国家防卫战略、防卫力量整备计划）。她还表明了考虑引进核动力潜艇的意向。



在韩日、韩美日合作成为常态的国际环境潮流中，日本成为“可以发动战争”的普通国家化步伐正在加快，这种情况很有可能扰乱韩国的外交战略。这一动向与更加强势的特朗普第二届政府的美国优先主义相契合，获得了更多正当性。访韩前，特朗普在日本会见高市早苗时表示，“我知道日本正在大幅增强军事实力”，并公开了日本采购美国产军事装备的事实。



一韩国政府官员预测说：“目前日本意图扩大其在地区军事影响力，美国则强调对华牵制和分担同盟负担，两国在这一方向上调频一致，这种局面可能会导致韩国在韩美日三角格局中的立足之地被进一步压缩。”这显然与美国此前一直在韩日历史矛盾上发挥某种调解作用性质不同。



今年，日本向美国提出了将韩半岛-台湾海峡-南中国海合并为一个战时作战区域、以应对中国和朝鲜的“单一战区”构想。这一构想目前已被“大洋（OCEAN）”一词所取代，但不能保证它不会成为过去由安倍晋三首相提出并成为美国亚洲战略的“自由开放的印度太平洋构想”的第二季。现在需要思考的是，如何在与周边国家的关系中处理“强势日本”回归，这已成为现政府以国家利益为中心的实用外交面临的难题。

