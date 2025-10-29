孙兴慜任意球处子球当选MLS“年度最佳进球”，亚洲球员首获该殊荣

孙兴慜（洛杉矶FC，照片）一记美妙的任意球处子球，当选美国职业足球大联盟（MLS）“年度最佳进球”。美国职业足球大联盟总部28日通过官网宣布：“孙兴慜在洛杉矶FC俱乐部的处子球将永载史册。这位韩国超级球星在对阵达拉斯FC队的比赛中打入一记精彩绝伦的任意球，荣获年度最佳进球殊荣。”孙兴慜由此成为自1996赛季该奖项设立以来，首位获此荣誉的亚洲球员，也是洛杉矶FC俱乐部队史首位获奖者。8月24日，孙兴慜在对阵达拉斯FC队的比赛中，通过一脚直接任意球在个人美国职业足球大联盟生涯第三场比赛中斩获处子球。距球门约22米处，他右脚踢出的弧线球直挂球门左上死角，门将鞭长莫及。据足球数据专业媒体“FotMob”统计显示，这记任意球的预期进球值仅为0.07，意味着每100次尝试仅约7次能够得分。“年度最佳进球”奖项由球迷投票产生。孙兴慜以43.5%的得票率当选，效力于迈阿密国际队的“足球之神”莱昂内尔•梅西以22.5%的得票率位列第二。本赛季常规赛，孙兴慜贡献9粒进球和3次助攻，目前正随队备战美国职业足球大联盟杯季后赛。西部联盟排名第三的洛杉矶FC将于30日迎战同联盟第六名奥斯汀FC队，进行季后赛首轮首回合较量（3场2胜制）。金正勋记者 hun@donga.com