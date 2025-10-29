美日：“将开启新的黄金时代”

美国总统特朗普28日与日本首相高市早苗举行首次首脑会谈时，就此前签署的美日贸易协议表示：“这是非常公平的协议。”他还说：“我知道日本将把军事力量增加到相当规模。（从日本）接到了非常大规模的新军事装备订单。”有评价认为，这是在强调履行美日贸易协议的重要性和日本积极增加防卫开支的必要性等。特朗普当天在东京本赤坂迎宾馆举行的美日首脑会谈上表示：“我们高度评价贸易（美日间的贸易）。我们将一起进行巨大的贸易。”“我们（美国和日本）是最强有力的同盟国，美日关系将比任何时候都更加强大。”高市早苗也对特朗普的上述表态作出了回应。她就美日同盟表示：“将成为世界上最伟大的同盟。为了让日本和美国更加富裕，将共同开启美日同盟的新黄金时代。”分析认为，这是在强调加强日美安保及经济合作的意志。尤其是，两国首脑当天就“履行旨在实现美日同盟新黄金时代的协议”的文件达成了协议，决定加快履行日本对美投资。两位首脑在相关文件中表示，确认了履行“伟大协议”的强烈意志。高市早苗承诺将履行前首相石破茂今年7月签署的贸易协议。由此，日本将加快5500亿美元（约790万亿韩元）规模的对美投资和开放汽车、大米市场的速度。两国首脑还签署了包括稀土在内的核心矿物合作谅解备忘录。特朗普与高市早苗当天上午在结束首脑会谈和工作午餐后，乘坐美国总统专机“海洋一号”访问了位于东京附近的神奈川县横须贺的美军基地，登上了美国的核动力航母“乔治·华盛顿”号。特朗普还与日本财界人士共进晚餐，强调要扩大对美投资。有评价认为，随着美日首脑采取积极履行贸易协议的态度，两国间加强安保及经济合作的动向也进一步加强，加重了尚未结束与美国贸易谈判的韩国的负担。黃仁贊 hic@donga.com