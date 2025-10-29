“可以去朝鲜，也可以等着”……有必要铺垫到这种程度吗?



美国总统特朗普在29日至30日访问韩国之前，再次向朝鲜国务委员长金正恩招手要见面。特朗普总统27日表示：“如果能和他对话就好了。因为我会在韩国，所以可以直接去那里（朝鲜）。”对于“是否会延长访韩时间”的提问，他表示：“（韩国）是最后一站，容易得很。”意思是说，只要金正恩答应，无论是自己前往朝鲜，哪怕是延长日程等待，都愿意见面。



到了这种程度，可以说几乎是死缠滥打的水平了。特朗普总统一直吹嘘自己与金正恩的兄弟情，此次又加上了“如果他愿意”这样的前提，也许只是随口抛出的对朝姿态。但他在谈到朝鲜时称它“作为某种核国家，拥有大量核武器”，似乎承认它的拥核地位；又称“有（对朝）制裁。这是相当大的事情”，暗示要放宽制裁。这些言论足以让人认为，他为了见上一面，什么都愿意做。



朝美首脑之间的闪电会晤能否真正举行，还有待观察。不过，特朗普总统如此抛出橄榄枝，金正恩想来不会一味保持沉默。无论是闪电般接受还是婉言拒绝，都大有可能作出反应。金正恩一个月前表示，“时间在我们这边。如果美国放下无核化执念，就没有理由不见面。”2019年6月的板门店会晤，也是特朗普总统突然提议后时隔32个小时举行的。



不过，对于金正恩来说，可能会对特朗普总统言论的真实意图进行复杂的盘算。确实，现在与6年前相比已大不一样，金正恩底气更足了。对朝制裁早已名存实亡，最近又通过北京和平壤的阅兵式展示了其与中俄比肩的地位。但即便如此，要让他轻易推开或无限期推迟与超级大国总统见面的机会，也不是件容易的事情。



当然，为了缓和韩半岛紧张局势，有必要与朝鲜进行对话。但是，如果从对话一开始就如此礼遇金正恩、为他搭建华丽舞台，这样的方式可不好办。尤其是，如果在会晤开始之前就呈现出接受金正恩所提条件的氛围，那么恐怕难以期待此后的谈判会顺利进行。喜欢“惊喜秀”的特朗普总统，或许会把会面本身包装成成果，但对只能在一旁眼睁睁看着这场演出的韩国来说，恐怕是一件难受得要死的事情。

