美中首脑会谈可能于30日在釜山金海机场贵宾楼举行

据悉，美国总统特朗普和中国国家主席习近平30日在韩国举行的美中首脑会谈的场所很有可能是釜山金海国际机场贵宾楼。考虑到两国首脑的日程、移动路线和安保等，正在协调在会客设施“翼峰楼”（暂译）见面的日程。在美国施加对等关税压力和中国控制稀土出口等两国紧张加剧的情况下，此次美中首脑会谈能否取得进展、达成“釜山协议”备受关注。韩国政府消息人士26日表示：“据我所知，金海机场内的会客场所‘翼峰楼’有望成为美中首脑会谈的候选地。”2005年在釜山举行亚太经合组织（APEC）峰会前夕，为了接待海外首脑，韩国在金海机场内空军第五空中机动飞行团建造了“翼峰楼”。现在“翼峰楼”内部设有可以用作会场的会客室和附属室等，以前也有访问釜山的海外首脑使用过。美国政府高级官员也在对此次出访的事前吹风会上表示：“特朗普总统将在釜山举行与习主席的双边会谈。”据悉，“翼峰楼”最有可能成为美中首脑会谈场所的原因，是考虑到军事机场的特殊性有利于安保和警卫，再加上两国首脑紧迫的访韩日程等。考虑到特朗普29日上午访韩30日下午回国、习近平30日访韩11月1日回国的日程，两国首脑专机起降的金海机场在所有方面都适合。空军方面最近对“翼峰楼”的改造也助长了这种分析。此次美中首脑会谈是特朗普再次执政后两国首脑的首次会面，因此会谈时间也备受关注。特朗普23日表示，“将与习近平主席举行相当长的会谈”，因此会谈时间有可能延长。不过，韩国国家安保室长魏圣洛26日表示：“美中首脑的会面不是在两国首都，而是在第三地带、多边舞台上进行，因此不会花很长时间进行协商。虽然不知道会进行到什么程度，但至少可以期待在一些贸易悬案问题上取得进展。”申圭鎭 newjin@donga.com