特朗普：“朝鲜是某种核保有国”……提议与金正恩见面

美国总统特朗普当地时间24日称朝鲜为“某种核能力拥有国”，如果朝鲜国务委员长金正恩和自己联系，自己将与他见面。在两天一夜访韩行程的前夕29日，特朗普发表了似乎承认朝鲜部分拥有核武器的发言，强调有意与金正恩举行“突然会晤”。也有分析认为，特朗普有可能是故意提及朝鲜核能力，展示对金正恩的怀柔姿态。也有人担心，特朗普政府实际上已承认朝鲜拥有核武器，是在暗示把方向从弃核转向冻结核武器或核裁军谈判。特朗普当天启程踏上马来西亚、日本、韩国等亚洲之行，他在专机“空军一号”上被记者问到“是否计划在韩国与金正恩见面”时，回答说：“如果他联系我，我会的。”他还强调：“我和他的关系非常好。如果他想见面，我是敞开的。”针对有记者问及“朝鲜主张美国在进行对话之前，首先应承认自己是核拥有国”，特朗普表示：“他们（朝鲜）是某种核能力拥有国。我知道他们拥有几个核武器。”今年1月份就职，特朗普已数次称朝鲜为“核能力拥有国”。不过，也有分析认为，在即将访韩之际作上述发言，不仅是在突然提议举行会晤，而且事实上也承认了朝鲜的核能力，表明美国今后将走向核裁军等“管理模式”的想法。对于特朗普的这一讲话，韩国政府的立场是“韩美两国的韩半岛无核化目标没有改变”。外交部人士26日表示：“相关发言提到了朝鲜核能力高度化的事实。韩美两国在韩半岛无核化的共同目标下正在紧密合作。”在这种情况下，朝鲜中央通讯社当天报道说，朝鲜的美国通、外务相崔善姬将访问俄罗斯和白俄罗斯。有分析认为，崔善姬在特朗普访韩期间离开韩半岛的可能性增大，朝美首脑会晤的可能性降低。有分析认为，朝鲜事实上对特朗普的提议表示拒绝。也有分析认为，这是试图提高对美谈判力。特朗普政府高层官员24日在网上媒体吹风会上表示，此次巡访日程没有确定与金正恩的会晤日程，同时表示“可能会发生变动”，打开了可能性。申晋宇 niceshin@donga.com