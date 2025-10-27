从拉面到核桃酥 K食品亮相APEC舞台



K食品如今已成为外国人访问韩国的最主要原因。韩国文化体育观光部5月发布的《2024年外国游客调查》报告显示，外国游客访韩理由首位是“美食探索”（62.8%）。十人中有六人以上为“品尝乐趣”而访问韩国。长期以来外国游客访韩理由首位是购物，但自2022年起K食品超越购物占据首位。全球旅行平台阿戈达（Agoda）去年面向顾客进行的调查中，韩国也被选为亚洲美食旅行地首位。



K食品现已崛起为韩国主要出口商品之一。冷冻紫菜包饭在美国主要超市销售，拉面出口至全球130多个国家。日本首位女首相高市早苗新任首相也曾表示“我真的很喜欢韩国紫菜”。国内农水产食品出口额在2021年首次突破100亿美元后，去年增至史上最高的130.3亿美元（约18.7605万亿韩元）。



31日在庆尚北道庆州举行的2025年亚洲太平洋经济合作组织（APEC）领导人会议上，泡菜、拉面、炸鸡等各种K食品将悉数登场。CJ第一制糖向参会者住宿地和媒体中心提供必品阁杯饭、炒年糕、紫菜快餐、栗子等。农心赞助与《K-POP猎魔女团》合作的新拉面1万包，并运营展位。校村F&B在每个会场提供炸鸡产品。青年茶馆炒年糕和富昌制果核桃酥也将亮相。



近期，K食品在世界美食界也备受关注。在美国餐饮界被誉为奥斯卡奖的“詹姆斯•比尔德奖”今年最佳厨师奖由在纽约经营韩式高级餐饮“正食”的林正植代表获得。将此类K食品铭刻于APEC领导人记忆的机会正是31日举行的正式晚宴。晚宴菜单将于当天公开，由美籍韩裔厨师爱德华•李与乐天酒店厨师们携手呈现。庆州特产韩牛、比目鱼、真鲍鱼等被推测为食材候选。



APEC峰会期间将举行大大小小200多场会议，预计各国领导人、随行人员、经济界人士、政府机构相关人士等2万余人将访问庆州。除直接经济效益外，还可期待通过媒体带来的宣传效果。继2005年釜山之后，时隔20年在庆州举行的APEC峰会是展示“美食外交”的重要机会。美食外交是指国家战略性地宣传本国食品和饮食文化，以提高海外大众的好感和理解，并强化国家品牌、旅游、出口和外交关系的公共外交领域。



经常接触韩国食品，便会对韩国和韩国产品产生积极和友好的认识。K食品相关出口增加，还会带来原料农产品需求增长的效果，对农村和中小企业、地区经济活化产生良好影响。此次APEC峰会是与韩流内容人气一同备受关注的K食品在世界舞台上正确铭刻的机会，因此希望民官合作广泛宣传韩国食品的优秀性和魅力。

