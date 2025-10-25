家庭间不动产低价交易将被视为赠与 取得税最高达12%

从明年起，在首尔和京畿道部分地区等不动产调整对象区域，家庭成员之间以低于市价的“超低价”买卖不动产时，需缴纳交易额最高12%的取得税。在政府10月15日不动产对策下，从16日起首尔全境和京畿道部分地区被划为调整对象区域，同一天政府向国会提交了将家庭间低价买卖视为“赠与”的法案。据行政安全部24日消息，16日提出了地方税法部分修订案，内容为当配偶或直系尊亲属（父母）与卑亲属（子女）之间进行不动产交易时，若买卖价格“显著低于”市场价格，则视为赠与。该修订案经国会审议后，预计从明年1月1日起施行。判断买卖价格低至何种程度的标准预计与继承税及赠与税法（继承赠与税法）相似。继承赠与税法规定，当以低于市价30%以上的价格出售时，视为赠与交易。但具体判断标准依据总统令（施行令）而有所不同。行政安全部相关人士说明称，“正参考继承赠与税法研讨制定标准”，“具体标准将在年底通过施行令修订予以明确。”例如，父母在首尔将市价10亿韩元的公寓以5亿韩元出售给子女时，由于是以低于市价50%的价格出售，因此适用12%的取得税。故而子女需缴纳1200万韩元的取得税。父母需缴纳的转让所得税则另计。行政安全部表示，此次对策与政府近期的不动产对策无关。该修订案是8月28日通过“2025地方税制改编案”预告的内容，曾进行立法预告至9月22日。宋振浩记者 jino@donga.com