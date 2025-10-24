未成年人背着父母非法海外直购“韦戈维” 专家警告健康风险

“未成年人也可购买韦戈维（Wegovy）。无需处方和身份证。”23日，记者登录销售肥胖治疗药韦戈维的Telegram对话群，询问“未成年人能否购买”，售者不到1分钟即回复“可以”并说明购买流程。对方甚至答复“建议首次服用的17岁学生选择5毫克剂量”。这意味着在未经任何验证的情况下，向未成年人推荐了本需禁止非面对面处方的高度肥胖治疗专用药品。当天采访团队调查海外直购网站和Telegram频道发现，韦戈维等肥胖治疗药正在公然无处方销售。只需输入电子邮箱和地址即可通过快递收货，支付方式可采用虚拟货币或礼品券替代。部分频道宣称“无需父母同意”“上午9点前付款可当日配送”，全程未见任何购买者身份验证程序。专家警告称：“易出现恶心、急性胰腺炎等副作用的未成年人可能面临严重健康损害。”韩国食品医药品安全处已明确公告，韦戈维“未满18周岁人群的安全性与有效性尚未得到确认”。梨花女子大学木洞医院家庭医学系教授沈庆元（音）指出：“青少年依赖肥胖治疗药可能因体重反弹导致重度肥胖或骨质疏松，亟需在打击非法销售的同时，转变社会对青少年外貌焦虑的认知。”苏雪姬记者、千钟炫记者 facthee@donga.com、punch@donga.com