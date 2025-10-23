华尔街日报称对韩国GDP6.5%的投资要求不现实

美国保守派经济报刊《华尔街日报》于21日（当地时间）指出，唐纳德•特朗普总统向韩国和日本要求的大规模投资资金“不仅是非现实的金额，且巨额资金可能遭滥用”。该报特别评论称，特朗普向韩国要求的3500亿美元（约合500.33万亿韩元）即使分三年支付，也达到国内生产总值（GDP）6.5%的规模，韩国实际难以承担。与《纽约时报》、《华盛顿邮报》、美国有线电视新闻网等媒体相比，向来对特朗普总统批评态度相对温和的《华尔街日报》此次也质疑其向盟国施压对美投资的政策。《华尔街日报》在当日题为《关于特朗普总统的外国投资基金》的社论中指出，特朗普总统主张从韩国和日本分别获得3500亿美元、5500亿美元（约合786.2万亿韩元）投资“既无先例，实现可能性亦渺茫”。该报还预测，若这笔资金不经联邦国会审议而由总统擅自执行，将引发重大争议。《华尔街日报》强调“从未有现任总统随心所欲支配数千亿美元投资的先例”，并表示，“负责管理此笔资金的商务部长霍华德•拉特尼克与财政部长斯科特•贝森特恐难回避政治压力，被迫将资金投向由特朗普总统及执政共和党密切人士经营的企业。”该报断定，韩日投资资金不经国会批准等程序，仅凭特朗普政府核心人物裁量进行投资的做法有失妥当。《华尔街日报》着重指出韩国明年国防开支仅占GDP的2.3%。在此背景下，该报评估认为要求韩国三年内支付接近国防开支三倍、相当于GDP6.5%的资金实无可能。对于日本需承担的5500亿美元，该报说明即便分三年支付，每年也需支出GDP的4.4%。《华尔街日报》称“韩日两国官员需对选民负责”，并评价未能在众议院确保过半数席位而组建少数联合政府的日本新任首相高市早苗，难以相信其会在国民反对声中支付5500亿美元。该报还讥讽道，若美国在野党民主党推行此类政策，共和党必将召开听证会追究。但特朗普总统持续强调必将从盟国获取投资。他同日于华盛顿白宫表示：“我们与韩国、日本的（谈判）进展顺利。若非有关税措施，绝无可能促成此项（大规模投资）协议。”金聖模 mo@donga.com