美国媒体：“发现朝鲜东仓里有发动机试验的痕迹……追加挑衅在即”

朝鲜22日进行李在明政府上台后首次发射弹道导弹的挑衅，最近还在平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场进行了发动机试验。有分析认为，朝鲜发射侦察卫星等追加挑衅可能迫在眉睫。美国专门报道朝鲜消息的媒体“北纬38度”当地时间21日报道称，对上月底和本月初拍摄的商业卫星照片进行分析的结果显示，“发射场垂直发动机试验台周围的各种活动表明，最近进行了小型发动机的点火试验。”从本月4日拍摄的卫星照片来看，在垂直发动机试验台下端的排气口发现了橙色残留物和燃烧痕迹。“北纬38度”分析说，橙色残留物来自发动机燃烧试验时的燃料和硝酸或四氧化氮等氧化剂，燃烧痕迹似乎是在发动机尾气的冷却过程中产生的。此外，对9月27日和29日、10月4日拍摄的卫星照片进行比较可以发现，垂直发动机试验台周边的移动式起重机、装载物品的卡车、装有各种软管及电缆推测物品的推车等到处移动。韩国国家战略研究院导弹中心负责人张永根（音）表示：“据推测，这是朝鲜准备发射侦察卫星的迹象，很有可能在年内发射。”朝鲜在2023年11月声称将首颗军事侦察卫星“万里镜-1号”送入轨道后，扬言要再发射3颗卫星，但去年5月发射一次失败后，一直没有出现过发射动向。韩国军方内外认为，以庆州亚太经合组织（APEC）峰会为契机，预计将会举行韩美、韩中首脑会谈等。在这种情况下，朝鲜将展开炫耀存在感的武力示威。有人担心，朝鲜将以时隔5个多月重启弹道导弹发射为开端，提高挑衅水平，以获得美国等国际社会的核拥有国地位。也不能排除朝鲜试射本月10日在劳动党建党80周年阅兵式上公开的“火星-20型”新型洲际弹道导弹的可能性。韩国军方高级官员表示：“朝鲜在阅兵式上公开‘火星-18型’洲际导弹两个多月后进行试射的先例来看，不久后还会试射‘火星-20’型导弹。”这意味着，朝鲜可能判断，如果在美国总统特朗普访韩等引起世界关注的庆州亚太经合组织前后发射能够打击美国本土的新型洲际导弹，在中国和俄罗斯的默认下，可以巩固“事实上核拥有国”地位，在对美核谈判中占据优势。尹相虎 ysh1005@donga.com