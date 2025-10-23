APEC在即，朝鲜“射程包括庆州的导弹”

朝鲜22日在黄海北道中和郡一带发射了两三枚短程弹道导弹。这是李在明政府上台后朝鲜第一次实施发射弹道导弹的挑衅。这也是朝鲜自5月8日向东部海域发射多枚疑似“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）”和超大型火箭弹（KN-25）的短程导弹后，时隔5个多月再次发射违反联合国安理会决议的弹道导弹。分析认为，朝鲜此举是针对在庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会的武力示威，也是在美国总统特朗普以庆州会议为契机在访韩前夕展示存在感。据韩国军联合参谋本部透露，22日上午8时10分左右朝鲜在中和郡一带发射导弹，导弹飞行约350公里后落在咸镜北道内陆地区。韩国军方认为，朝鲜很有可能发射了去年9月18日发射的“火星炮-11丁-4.5型”。“火星炮-11丁-4.5型”是KN-23搭载重达4.5吨的超大型弹头的型号，朝鲜一直主张其最大射程为500公里。从发射导弹的中和郡一带，到举行亚太经合组织峰会的庆州和庆尚北道星州“萨德”基地分别相距440公里和370公里左右。韩国军方消息人士表示：“从此次飞行距离来看，推测是搭载了去年9月发射的超大型级弹头进行了性能测试。”在这种情况下，美国专门报道朝鲜消息的媒体“北纬38度”当地时间21日报道称，捕捉到了朝鲜最近在平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场进行发动机试验的情况。有分析认为，朝鲜可能会通过发射卫星或在劳动党建党80周年阅兵式上公开的“火星-20型”新型洲际弹道导弹等提高挑衅水平。尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com