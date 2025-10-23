地方政府半数高官在首都地区拥有房产……房价怎能不两极分化?



据调查，全国17个市长、道知事和副市长、副知事级广域地方自治团体高层职位中，56%在首尔等首都地区拥有房产。他们在工作的地方自治团体以全租、月租租赁房子或居住在开销地方政府预算的官邸，并用首都地区的房产享受房地产价格上涨的优惠。



地方政府48名高官中有27人在与工作地点无关的首尔市、京畿道、仁川市等首都地区拥有公寓、写字楼等房地产。根据政府最近为遏制房价上涨趋势而出台的“10·15房地产对策”，在被列为土地交易许可区域等受限地区的首尔市全部25个区、邻近京畿道12个地区拥有房产的人也多达19人。卖掉首都地区的房子、搬到工作地点的地方政府负责人只有大田市长李庄雨、忠北知事金荣焕等相对少数。



多数人没有卖掉首尔等地的房子，而是继续拥有并出租。京畿道知事金东兖租掉首尔市江南区其妻子名下的59.98平方米公寓，租用离京畿道厅较近的水原灵通区公寓。世宗市长崔旼镐出租与妻子共同拥有的首尔市麻浦区57.38平方米公寓，居住在世宗的单独住宅中。全北知事金宽永拥有京畿道城南市盆唐区117.52平方米的公寓，租用全北全州完山区公寓。



行政安全部3年前劝告废除地方政府负责人官邸，但仍有不少人在使用地方政府预算运营的官邸。江原道知事金镇台在首尔市江南区拥有128.32平方米的公寓，全南知事金英录在首尔市龙山区拥有100.29平方米的公寓，居住在官邸。首尔市长吴世勋出租江南区194.24平方米的多户住宅，在龙山区汉南洞公馆上下班。



地方政府高层不顾地区居民的强烈视线，维持首都地区的房子，是因为期待今后房价会上涨，或者考虑任期结束后重返首尔。如果连应该全力发展当地的地方政府负责人也下注于首都圈房价上涨，还能期待消除首都地区和非首都圈的房价两极化吗?

