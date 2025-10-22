柳贤振曾效力的多伦多蓝鸟与洛杉矶道奇队会师世界大赛

2025年美国职业棒球大联盟（MLB）世界大赛将上演“柳贤振老东家对决”。柳贤振（38岁•韩华鹰）曾效力的多伦多蓝鸟队（2020-2023赛季）与洛杉矶道奇队（2013-2019赛季）将在本赛季争夺美职棒大联盟最高荣誉。两队在季后赛交锋尚属首次。多伦多蓝鸟队21日坐镇主场罗杰斯中心，在美国联盟冠军系列赛（七战四胜制）最终第七场比赛中，凭借乔治•斯普林格的逆转三分本垒打，以4比3实现惊天大逆转。当时球队以1比3落后的第七局下半二人出局满垒情况下，斯普林格面对对方替补投手爱德华多•巴萨德的第二记沉球直接拉向左外野，该球最终成功越过围栏。作为首棒指定击球手出战的斯普林格除首局选到四坏球保送外，更在第六棒打者达尔顿•瓦尔肖安打时跑回本垒，此役参与了球队全部得分。多伦多蓝鸟队此次晋级被誉为“秋季经典”的世界大赛，是自1993年以来时隔32年的壮举。该队1977年建队，曾于1992、1993年连续两个赛季登顶世界大赛，本届季后赛将向队史第三座冠军奖杯发起冲击。美联冠军系列赛最有价值球员奖（MVP）由在该系列赛7场比赛中取得26打数10安打（含3记本垒打）、打击率0.385的小弗拉基米尔•格雷罗获得。小格雷罗在本届季后赛中展现出恐怖攻击力，交出了打击率0.442（43打数19安打）、6记本垒打、OPS指数（出垒率+长打率）1.440的亮眼数据。另一方面，曾挑战队史首次世界大赛晋级的西雅图水手队，因斯普林格的一记本垒打黯然告别季后赛舞台。西雅图水手队在本论系列赛虽一度以3比2领先，但接连失掉第六、七场比赛，最终遭对手逆转。与多伦多蓝鸟队同年成立的水手队，仍是美国职业棒球大联盟30支球队中唯一一支从未踏上过世界大赛舞台的队伍。多伦多蓝鸟队将于25日起，与去年世界大赛冠军得主、国家联盟冠军洛杉矶道奇队展开七战四胜制的世界大赛对决。道奇队在国家联盟冠军系列赛中，以4比0的大比分横扫本赛季美国职业棒球大联盟胜率第一（0.599）的密尔沃基酿酒人队，早早锁定世界大赛席位。志在连续两年蝉联世界大赛冠军的道奇队，在与多伦多蓝鸟队的历史交锋中以19胜11负占优，本赛季对战记录亦取得2胜1负领先。赵英宇记者 jero@donga.com