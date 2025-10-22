执政党在国政监查中批量生产短视频…… 在油管上觊觎多巴胺的政治



“如果用身体阻止会议，就会违反（国会）先进化法。”（共同民主党议员徐瑛敎）



“希望不要做出非法行为。”（国民力量党议员宋锡俊）



15日上午在国会法制司法委员会的大法院现场国政监查中，前往现场核查途中，徐瑛教和站在她前面的宋锡俊发生了这样的对话。两人平时在会议上互称“徐（徐瑛教）放羊人（撒谎者）”、“宋（宋锡俊）放羊人（撒谎者）”、“闭嘴”等，高声争吵，冲突不断。



但下一个场面就出现了反转。徐瑛教笑着说：“不要唾沫四溅了，让我去开会吧。”在法司委的幕后，她与宋锡俊并不是吵得很厉害的关系。徐瑛教将这一场面上传到自己的油管（YouTube）频道“徐瑛教TV”上，这条题为“违反国会先进化法”的短视频，点击率超过了10万次。



徐瑛教在大法院现场国政监查当天，共上传了16个短视频。例如“追究大法院院长曹喜大责任的大将军”等。不仅是徐瑛教，另一名共同民主党议员全贤姬也上传了“努力进行国政监查的法司委姐妹全贤姬、朴恩贞”等6条视频，法司委员长秋美爱上传了“法官出身的秋美爱眼中的现今司法部，因伤心而哽咽”等3条视频。



他们都是明年地方选举的候选人。徐瑛教11日宣布参加首尔市长竞选，全贤姬也在考虑参加首尔市长竞选。秋美爱是京畿道知事的有力候选人。



对于国政监查中出现大量短视频的情况，有人说“就像在看《化身博士》的话剧”。在13日的国会国防委员会上，共同民主党议员金炳周与认为国防部使用“克服内乱”用词存在问题的国民力量党籍国防委员长成一钟和韩起镐议员发生了口角。这一场面随后被上传至金炳周的油管频道上，短视频的题目是“对声称‘那不是内乱’的成一钟，金炳周进行真相暴击！”。



但在第二天举行的会议上，韩起镐说：“（金炳周议员）在会场外向我走来，笑着和我握手，说‘对不起。我在党内任职，只能这样。韩议员您是大人。在没有摄像机的场所，他表现出了完全相反的行为。”金炳周在之前短视频的后半部分，还上传本人言称“京畿道知事金炳柱，大家意下如何？请留言！”的视频。



政界内部也出现了针对强硬支持层滥发短视频的担忧。共同民主党院内运营首席副代表文振硕17日会见记者时表示：“在大法院现场国政监查中，拍了短视频上传似乎不太合适。”在16日举行的国会科学技术情报广播通信委员会上，科防委员长崔敏姬在朝野发生争执后评价说：“油管短视频的弊端在这里赤裸裸地暴露出来。”



徐瑛教在14日的法司委法务部国政监查中，向国民力量党方面高喊：“戒严当天，罗卿瑗有没有和尹锡悦通电话?”对此，秋美爱表示：“不用再说了。因为这里没有一台摄像机。没有人关注。”如果没有摄像机就不说，干脆别说了吧。我们希望看到的是以冷静而尖锐的质询内容脍炙人口的政治家，而不是高声展开攻防战、刺激强硬支持层多巴胺的政治家。

