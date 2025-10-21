“安倍继承者”高市早苗今日就任日本首相

日本自民党总裁高市早苗（64岁）有望于21日登上日本第104任首相宝座。这是日本历史上第一次出现女首相。自民党和日本维新会在国会首相指名选举前一天的20日就组成联合政府达成了最终协议，决定在首相选举中投票给高市早苗。自民党（196席）和日本维新会（35席）的众议院议席加在一起共231席，与过半数（233席）仅相差2席。但在在野党候选人单一化告吹的情况下，预计高市早苗将在决选中获得多数票，因此就任首相已成定局。本月4日爆出冷门的高市早苗在就任17天后出任首相，日本政局的不透明性也得到了缓解。被评价为强硬保守倾向的高市早苗每年都参拜供奉着第二次世界大战A级战犯的靖国神社。但17日至19日，高市早苗没有亲自参拜秋季礼大祭，而是交纳了贡品。据分析，这是考虑到保守色彩相对较浅或中立倾向的议员和周边国家的反对。高市早苗继承前首相安倍晋三的政策，被称为“女安倍”，在经济领域强调放宽金融和扩大财政。对此，日本将高市早苗的经济政策参照“安倍经济学”称为“高市经济学”。高市早苗就任首相前景明朗化的消息传开后，20日日经225平均股指反映扩大财政等期待心理，首次突破了4.9万大关。当天，日经指数比前一个交易日上涨1450.23点（3.05%），收于49032.38点。黃仁贊 hic@donga.com