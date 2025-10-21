现代汽车在《时代》杂志“世界最佳企业”评选中位居亚洲整车企业榜首

现代汽车在美国时事周刊《时代TIME》评选的“世界最佳企业”中超越日本丰田，占据亚洲整车企业最高排名，彰显了国际竞争力。据《时代》杂志及业界20日消息，现代汽车在此次评估中位列第33位（91.36分），较丰田（第48位，90.42分）高出15个位次。与2024年第192位相比实现159位大跃升，成为韩国企业中唯一进入前100名的企业。《时代》杂志自2023年起与德国全球数据企业斯塔蒂斯塔（Statista）联合评选年度“世界最佳企业1000强”。该评估基于员工问卷调查的职工满意度、近三年销售额数据的企业增长率、以及包含碳排放削减率与董事会性别多样性在内的ESG（环境、社会、治理）透明度三项指标，按同等权重综合计分，满分100分。分析认为，现代汽车排名显著提升得益于全球职工满意度、持续销售额增长及ESG举措的协同效应。现代汽车销售额从2022年的142万亿韩元增至2024年的175万亿韩元，增幅约23%；营业利润同期从9.8万亿韩元增长至14.2万亿韩元，增幅约45%。现代汽车通过在韩国、美国、印度等主要生产基地签署可再生能源采购协议，正逐步推进实现2045年碳中和愿景的RE100目标。此外在此次评选中，英伟达与微软分列第一位和第二位。本次“世界最佳企业1000强”榜单中，除现代汽车外还有Kakao（第101位）、SK集团（第121位）、起亚（第166位）等共18家韩国企业入选。金在亨 monami@donga.com