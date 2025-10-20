韩国企业老总们与特朗普举行7个半小时的高尔夫会晤，“谈论对美投资等悬案”

美国总统特朗普当地时间18日在佛罗里达州西棕榈滩的“特朗普国际高尔夫俱乐部”与韩国、日本、台湾大企业的老总们举行了高尔夫会晤。据悉，此次会晤由韩裔日本软银会长孙正义牵线搭桥，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟、韩华集团副会长金东官参加了会晤。现职美国总统与多名外国企业经营者举行高尔夫会晤实属罕见。特朗普是有名的高尔夫爱好者，曾与日本前首相安倍晋三等主要国家首脑一起打过高尔夫。也有分析认为，此次会晤将有助于解决关税谈判和对美投资等韩美国贸易议题。白宫方面18日表示：“特朗普总统上午9时15分左右去高尔夫球场，下午4时52分左右出来。”这意味着，在约7小时37分钟的打球过招过程中，特朗普有可能亲自与韩国企业老总们进行了交流。有人推测，高尔夫通常是四人一组，因此与特朗普直接打高尔夫球的企业家只有一部分。白宫没有透露特朗普与谁一起打球。据悉，白宫警卫员在高尔夫球场入口处采取了禁止外人接近等森严的警备措施。不过，即使经济界老总们没有与特朗普同组进行比赛，也有机会利用比赛前后或休息时间进行对话。有人提出，这一时间有可能就韩国企业的对美投资、韩美关税谈判等问题进行了交谈。据推测，当天老总们没有乘坐个人车辆，而是乘坐豪华大巴前往高尔夫球场。特朗普一行的车辆离开高尔夫球场后，疑似老总们乘坐的黑色豪华大巴被拍到移动到附近的一家酒店。据悉，孙正义在该酒店的大厅里露了面，还能看到推测是随同企业老总们前往的韩国职员。举行会晤的“西棕榈滩特朗普国际高尔夫俱乐部”是特朗普拥有的27洞规模的顶级高尔夫球场。特朗普和安倍也是在这里打了高尔夫球。据《棕榈滩每日新闻》等佛罗里达州地区媒体报道，特朗普决定从17日至19日在距离该高尔夫球场约10分钟车程的私宅海湖庄园停留。特别是17日，特朗普为自己的政治口号兼支持层“让美国再次伟大”举行了每人100万美元（约14亿韩元）的募捐晚餐活动。特朗普当天发表主题演讲，鼓励捐款。林雨宣 imsun@donga.com