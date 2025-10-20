美朝探讨特朗普-金正恩会晤……联合国军司令部预留板门店

据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间18日报道，美国政府一直在非公开讨论美国总统特朗普本月底访问韩国时与朝鲜国务委员长金正恩举行会晤的方案。据悉，管辖板门店的联合国军司令部将在特朗普访韩期间中断共同警备区的特别参观。特朗普以亚太经合组织（APEC）峰会为契机，正在协调29日和30日访韩的日程。韩国政府消息人士19日表示，计划中断从10月27日到11月1日为止亚太经合组织峰会周期间的板门店特别参观项目。韩国政府今年5月起重启了因朝鲜在2023年12月宣布废除《9·19南北（韩朝）军事协议》而中断的板门店参观项目。有分析认为，这是为了预防特朗普提议在访韩期间与金正恩会晤的可能性。据悉，韩国政府虽然认为朝美之间没有进行有意义的实务沟通，但鉴于2019年特朗普公开提议后48小时内戏剧性地促成朝美首脑会晤，也在为“特朗普变数”做准备。特朗普2019年6月为出席二十国集团（G20）峰会访问日本后，通过社交媒体公开提议举行美朝首脑会晤，并在板门店会见了金正恩。美国有线电视新闻网18日援引特朗普政府人士的话报道说，朝美首脑会晤的计划尚未进入认真讨论的阶段，但美国政府一直在讨论特朗普访韩前夕举行美朝首脑会晤的可能性。韩国政府一消息人士表示：“据我所知，特朗普总统访问板门店的日程还没有具体确定。”据悉，特朗普正在协调从29日到30日两天一夜的日程，在访韩之前，白宫警护团队曾两次访韩，但都没有对板门店进行考察。但有分析认为，以特朗普访韩为契机，美国可能会为重启美朝对话而采取行动。以中国抗战胜利80周年和朝鲜劳动党建党80周年阅兵式为契机，朝鲜与中国、俄罗斯正在加快密切接触，特朗普政府正在准备正式启动对朝鲜政策。据悉，特朗普政府最早将在特朗普访韩前任命国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿帮办凯文·金接替现任美国驻韩大使约瑟夫·尹。包括2019年板门店会晤在内，凯文·金曾负责特朗普第一届政府朝美首脑会谈事务，此次特朗普政府上台以来一直在国务院全权负责韩半岛政策。申圭鎭 newjin@donga.com