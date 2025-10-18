韩国关税谈判团队同时接触卢特尼克和贝森特……对美投资基金谈判加快速度

韩美政府官员当地时间16日在美国华盛顿为使韩美关税谈判达成一致进入了最后阶段谈判。据悉，在对美投资基金的筹集方式成为最大争论焦点的情况下，韩国政府向美国提议了可根据外汇市场情况等、在3500亿美元（约486万亿韩元）以内调整投资金额的方案。韩国总统政策室长金容范、产业通商部长金正官、产业部通商交涉本部长吕翰九在美国商务部会见了商务部长卢特尼克。金容范表示：“2个小时里进行了充分的交谈。”此前，韩国副总理兼企划财政部长具润哲15日在华盛顿会见美国财政部长贝森特，向美方表示，美国提出的以预付方式投资3500亿美元对美投资基金的要求有可能损害韩国外汇市场的稳定性。具润哲16日表示：“主管部长（贝森特）理解了（韩国难以全额预付投资的立场）。能在多大程度劝说特朗普总统，特朗普总统接受这一提议与否，这部分存在真正的不确定性。”关于3500亿美元的投资规模，具润哲表示：“如果有多种形式的替代方案，并且美国能够接受的话，我们主张具备调整的可能性。我门认为，怎么走，还是要保持开放。”分析认为，这意味着，韩国向美国提议，确定对美投资基金规模为3500亿美元，但对混合韩元和美元进行分割投资的实际资金，将根据市场情况进行调整。韩国政府人士表示：“这是为了构建最多投资3500亿美元的金融结构。”金容范和金正官等16日在白宫会见了特朗普总统的亲信、白宫预算管理局局长拉塞尔·博特，并就韩美造船合作“让美国造船业更加伟大”项目开始了讨论。由于特朗普本人的高度关注，由白宫直接担任“让美国造船业更加伟大”项目的总指挥。由此，如果关税谈判达成协议，特朗普可以通过行政命令等制定能够绕过阻止韩国为美国建造商船和军舰的限制措施的构想将加快速度。韩美的目标是在亚太经合组织峰会上宣布关税协议，预计谈判将持续到下周。据悉，原定18日从华盛顿启程回国的金容范等人的回国时间也被推迟。申圭镇记者、朴勋相记者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com