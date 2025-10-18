韩国文化彰显影响力 国立中央博物馆年参观量突破500万人次

国立中央博物馆今年累计参观人数史上首次突破500万人次。动画《K-POP恶魔猎人》的全球人气导致外国人和MZ世代参观者大幅增加等因素被视为主要原因。国立中央博物馆17日表示，“以15日为准，2025年累计参观人数达到501万6382人次”，并称“这是史上最高纪录，也比去年同期（295万5789人次）增加了约70%”。年参观人数500万人次，即使在海外的世界级博物馆或美术馆也不多见。据美术专业媒体《艺术新闻报》报道，以去年为准，法国卢浮宫博物馆以873万人次居首。其后仅有梵蒂冈博物馆（682万人次）、英国博物馆（647万人次）和纽约大都会艺术博物馆（572万人次）超过500万人次。排名第五的英国泰特现代美术馆为460万人次。博物馆分析认为，国内外对韩国传统文化的兴趣提高对参观者增加产生了重大影响。随着《K-POP恶魔猎人》等K内容成功，以年轻一代为中心的“博物馆周边商品”等也爆发性流行，起到了推动作用。此外，展示两件国宝半跏思惟像的“思惟之室”等吸引参观者眼球的展馆改组也被解读为发挥了重要作用。博物馆相关人士说明称，“特别是在8月暑假和休假季节，有86万4977人次访问，取得了成果”，并称“学生等年轻一代和外国人的访问大幅增加”。实际上，今年外国累计参观者已达18万5705人次，预计将超过去年（全年19万8085人次）的历史最高纪录。据国立中央博物馆称，全国13个国立博物馆的年累计参观者也达到1129万6254人次。从2023年起连续三年年参观人数超过1000万人次。博物馆方面赋予意义称“这是可与本赛季职业棒球累计观众（1231万2519人次）相媲美的数值”。国立中央博物馆馆长柳弘俊（音）表示：“随着K文化扩散和国内外对传统文化兴趣增长，博物馆参观者规模也扩大到可与职业棒球观众水平相媲美的程度”，并称“将通过以参观者为中心的展览内容扩展、参观环境改善、文化遗产保存和管理功能强化，发展成国民在日常生活中能享受文化的博物馆”。金民 kimmin@donga.com